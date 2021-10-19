Yolcu otobüsü TIR’a arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Kaza saat 19.00 sıralarında, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul-Alanya seferini yapan bir otobüs şirketine ait yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan bir TIR’a arkadan çarptı.

Kazada otobüsteki 10 yolcu ile birlikte şoför ve yardımcı şoför yaralandı. Yaralılardan bir kişinin bacağının koptuğu öğrenildi. 12 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Otobüs şoförü ile yardımcı şoförün durumunun ağır olduğu belirtildi.

TIR şoförü ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. DHA