Yoldan çıkan otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

Kaza akşam saat 20.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Ketenderesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemal Bodur’un (32) kullandığı otomobil, Ketenderesi mevkiinden Cevizli Mahallesi istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki evin bahçesine devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Cemal Bodur olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Fatih Erdoğan ve Kadir Varol yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulansla gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Cemal Bodur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Akseki Devlet Hastanesine gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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