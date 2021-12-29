Yolun karşısına geçmek isterken midibüsün altında kaldı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nevin K.ye yolcu midibüsü çarptı. Nevin K.'nin midibüsün altında kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde, Çaycuma ilçe girişinde meydana geldi. F.U. yönetimindeki yolcu midibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Nevin K.’ye çarptı. Midibüsün altında kalan Nevin K., ağır yaralandı.
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Nevin K., ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Nevin K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA