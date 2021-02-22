Yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdikleri anda yakalandılar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının gerçekleşeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

2 farklı operasyonla yakalanan 1'i yabancı uyruklu 2 şüphelinin ev ve üst aramasında çıkanlar ise görenleri hayrete düşürdü. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 500 gram metamfetamin ve 900 gram kannabinoid ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. İHA

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