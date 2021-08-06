Yüksel öğretmen düşerek yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ve sokak hayvanlarının annesi olarak bilinen emekli öğretmen Yüksel Pamil merdivenlerde düşerek yaşamını yitirdi.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Umurca Mahallesi'nde yaşayan Bodrum Hayvan Hakları Derneği'nin kurucusu ve üyesi 74 yaşındaki emekli öğretmen Yüksel Pamil yaşadığı evde tansiyonun düşmesi sonucu merdivenlerden düşerek ağır yaralandı.

Yakınlarının çağırdığı ambulans ile önce hastaneye ardından Isparta Devlet Hastanesi'ne nakledilirken yolda yaşamını yitiren ve yaklaşık 45 yıldır Bodrum'daki sokak hayvanları için kermes, toplantı ve etkinlikler düzenleyerek destek veren Yüksel Pamil öğretmenin ani ölümü hayvanseverleri derin üzüntüye boğdu.

Yüksel Pamil'in cenazesinin yarın saat 11.00'de Umurca Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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