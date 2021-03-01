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Yunanistan’a kaçarken yakalanan firari emekli general tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalanan FETÖ firarisi emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, tutuklandı.

Güncellenme: 18:03, 01/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Yunanistan’a kaçarken yakalanan firari emekli general tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı eski Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz hakkında 27 Ocak 2021 tarihinde gözaltı kararı verildi.

Arama çalışmaları sürürken firari general hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Firari general, 25 Şubat’ta yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne’de güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Edirne’den Ankara’ya getirilen Nuri Cankıymaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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