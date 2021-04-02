Yunanistan’da facia: 20 bin volt elektrik akımına kapılan üç işçi öldü

Yunanistan'ın Ege'deki en büyük yarımadasındaki Eğriboz (Evia) kentine ait Amarinthos köyünün Gimno bölgesinde yüksek gerilim hattına ait elektrik direğini değiştirme çalışması sırasında 3 işçinin 20 bin volt gücünde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği bir işçininde ağır yaralandığı belirtildi.

ÖLEN İŞÇİLERİ KÖYLÜLER BULDU

Bölgede yayın yapan www.evianews.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu faciada, köylülerin olay yerine vardıklarında bir teknisyenin cansız bedeninin direk üstünde asılı kaldığı, diğer ikisinin de yerde cansız bir şekilde yattığı ileri sürüldü. Asılı kalan işçinin cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Ölen elektrik işçileri ve teknisyeninin 43 yaşındaki G.K., 55 yaşındaki G.T., ve 45 yaşındaki R.N. oldukları açıklandı.

Ağır yaralı işçinin bölgeye gelen ambulans ile Karababa (Halkida) hastanesine kaldırıldığı ancak hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elektrik Bakım ve Onarım Şirketi GENOP-DEI temsilcisi George Adamidis yaptığı açıklamada “Ortada büyük bir ihmal var. 20 bin volt elektrik varken üç işçinin direğe tırmanması kabul edilemez, olsa olsa elektriği kesmemek ve zamandan kazanmak için yapılan bir yanlış uygulama var, Bölgede çalışan müteahhit ve sorumluların ifadesinden sonra gerçek ortaya çıkacak” dedi. Kazanın nasıl meydana geldiğinin ortaya çıkması ve varsa sorumluların yargı önüne çıkarılması için soruşturmanın başladığı belirtildi.