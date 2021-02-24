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Yunanistan’ın sınır dışı ettiği göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Meriç Nehri'nde bir adacıkta mahsur kalan 26 göçmenin hudut personeli tarafından tespit edildiğini ve kurtarıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "Komşumuz Yunanistan, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan ülkemize sınır dışı etmeye çalışıyor" denildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:09, 24/02/2021
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Yunanistan’ın sınır dışı ettiği göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde görevli hudut personeli tarafından düzensiz göçmenlerin deport edilmeye çalışıldığının tespit edildiğini duyurdu.

“Komşumuz Yunanistan, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan ülkemize sınır dışı etmeye çalışıyor” denilen MSB açıklamasında, tespit edilen düzensiz göçmen grubunun 26 kişiden oluştuğu bildirildi.

Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur kaldığı ve donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilen göçmenlerin, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildiği bildirildi.

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