Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yüklü dövizle yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç binbaşı ve emniyet müdürünün de bulunduğu 2si kadın, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yurt dışına kaçmak için Ankara’dan İstanbula seyir halinde olduğunu saptadı. Ekipler şüphelilerin bulunduğu otomobili TEM Otoyolu Batı Gişeleri’nde durdurdu. Araçta bulunan, meslekten ihraç binbaşı H.V., emniyet müdürleri C.B ve H.D., öğretmenler F.D. ve A.T. ile müfettiş Y.T. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderildi. (DHA)