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Yüzlerce metreden yere çakıldı

Eskişehir'den İnegöl'e gelen yamaç paraşütçüsü Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Tüfekçikonak mahallesinde yüzlerce metreden yere çakıldı. Genç paraşütçünün kolu ve bacağı kırıldı.

Güncellenme: 22:14, 28/03/2021
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Yüzlerce metreden yere çakıldı

Edinilen bilgilere göre olay Tüfeçikonak mahallesi mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla Eskişehir’den İnegöl’e yamaç paraşütü yapmak için gelen Alican B. uçuş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple paraşütünde arıza meydana geldi.

Yüzlerce metre yükseklikten hızla yere doğru düşmeyen başlayan genç tüm çabasına rağmen bir şey yapamadı. Yere çakılan genç için arkadaşlar seferber oldu.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yere düşen Alican B, ekipler tarafından bulunarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Bursa’ya sevk edildi. Alican B’nin 2 bacağında ve kolunda kırıklar meydana geldiği durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. İHA

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