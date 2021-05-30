Zabıtayı darp ettiği iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Olay dün Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. Yasak alana kaçak hafriyat döktüğü ihbarı üzerine olay yerine giden zabıta memurları iddiaya göre kaçak hafriyat döken şahıslarca darp edildi.

Olay sonrası gözaltına alınan K.M., H.M., T.G., H.C.E., M.A.E. ve H.K. isimli şahıslara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu 282.madde gereğince sokağa çıkma yasağı ihlalinden idari işlem uygulandı. Şüpheliler ayrıca ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Görevli Memura Mukavemet ve Çevreyi Kirletme’ suçlarından mahkemeye sevk edildi.