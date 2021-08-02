Zap suyunda binlerce balık öldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak sele neden olurken, heyelan ve selin meydana geldiği Van-Hakkari karayolundaki Zap suyunun taşması sonucu, binlerce balık öldü.

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. İlçeye bağlı Akalın ve İnanlı mahallelerindeki birçok ev sel suları altında kalırken, Van-Hakkari karayoluna inen heyelan ve sel, Zap suyunun taşmasına neden oldu. Taşan suda binlerce balık ölüsü görüldü.

BİRBİRİYLE YARIŞTILAR

Heyelanın meydana geldiği bölgede bekletilen düğün konvoyundaki vatandaşlar ise su yüzüne çıkan sağ balıkları yakalamak için birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar tuttukları balıkları kasa ve poşetlere doldurarak araçlarına bıraktı.

“40 KİLO BALIK TUTTUM”

Düğüne giden İlhami Kozay, “Hakkariye düğüne gidiyorduk. Ancak heyelan nedeniyle karayolu kapandı. Biz yolda beklerken Zap suyuna binlerce balık su yüzüne çıktı. Araçlarda olan poşet ve sebze kasalarıyla balık tutmaya çalışıyoruz. Şu an balık tutma yarışı var. Şimdiye kadar 40 kilo balık tuttum” dedi. DHA