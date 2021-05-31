Zehir tacirlerine narkotik baskını: 31 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri zehir tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan otomobil Denizli girişinde takibe alındı. Daha sonra düzenlenen operasyonla yakalanan araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde yakalanırken 2 şüpheli gözaltına alındı.

ART ARDA OPERASYONLAR

Yine Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda yapılan aramalarda evin banyo kısmında bulunan çamaşır sepetinin içerisinde metafetamin ve hassas terazi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca Denizli'de yasa dışı yollarla kenevir yetiştiriciliği yaptığı tespit edilen 9 şüpheliye 9 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kent genelinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 370 gram metamfetamin maddesi, 6 bin 298 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet mermi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 785 TL para ele geçirildi. İHA

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