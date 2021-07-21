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Zehir tacirlerine nefes kesen operasyon

İstanbul Esenyurt’ta polisin durdurmaya çalıştığı şahıslar, önce polis aracına sonra  çevredeki araçlara çarparak kaçmaya çalıştı. Polisin, aracın tekerlerine ateş etmesiyle yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar, kısa sürede yakalandı.

Güncellenme: 09:59, 21/07/2021
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Zehir tacirlerine nefes kesen operasyon

Güzelyurt Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine  bir aracı durdurmak istedi. Aracın içerisinde bulunan 2 şahıs, ekiplerin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Polislerin kaçan arabayı durdurmak için açtığı ateş sonucunda araçlarının tekerleri patlayan şahıslar, önce polis aracına sonra ise çevredeki diğer araçlara çarparak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

ARACI BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bir süre sonra araçlarından inip yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar, ekiplerin müdahalesi sonucunda çok geçmeden yakalandı.

Şahıslar, polis ekiplerin film sahnelerini aratmayan kovalamacası sonucunda kıskıvrak yakalanırken, aracın içinden 108 gram eroin ve bir adet tabanca bulundu.

Ekiplerin kelepçeleyerek gözaltına almak istediği zanlılar, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Gözaltına alınmaktan kaçamayan şüpheliler, yaka paça polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. (İHA)

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