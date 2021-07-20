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Zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de, 6 kişilik aile gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen ailenin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Güncellenme: 20:36, 20/07/2021
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Zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokaktaki 3 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. 6 kişilik aile karın şikayetleri üzerine sağlık ekibine haber verdi.

Adrese gelen sağlık ekipleri aileyi, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan ailenin, yedikleri yiyeceklerden zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor. Ancak, ailenin yemek yemediklerini belirtmeleri üzerine evde gaz kaçağı kontrolü yapıldı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılamadı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen ailenin hastanedeki tedavisi sürüyor. DHA

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