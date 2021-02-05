Zeydan Karalar: 120 milyonluk araç kiralama işini 60 milyona bitirdik

Zeydan Karalar, 4.5 milyar TL borçla ve hiçbir satın alma yapamaz durumda aldıkları belediyeyi bugün hizmet üreten belediye konumuna getirdiklerini, bunun için de öncelikle yönetim anlayışını değiştirdiklerini kaydetti.

Karalar, “Eğer eski yönetim anlayışında devam etsek, kendi anlayışımızı hayata geçirmesek bugün değil hizmet yapmak için mazot alsak, içmek için su bile alamazdık” dedi.

ARAÇ KİRALAMADA 60 MİLYON TASARRUF

Zeydan Karalar, şu ifadeleri kullandı:

* 120 milyon liralık araç kiralama işini yeniden ihaleye çıkarak 60 milyon liraya düşürdük. 386 binek aracı 134 araca indirdik.

* İş artıyor ama giderlerimiz düşüyor. Bu bizim yönetim anlayışımızdan kaynaklanıyor.

* ASKİ'de ihaleler yüzde 1 kırımla giderken, şu anda yüzde 35-40 kırımla gidiyor. Biz 1 liralık malı 2 liraya almayız.

* Göreve geldiğimde ayda 60 milyon borç artarken, şu anda borç artmıyor.

* Aynı şekilde devam etseydik şimdi borç 6 milyar lira olurdu ve mazot değil su bile alamazdık.

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