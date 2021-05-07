Zeynep’in ölümüne neden olan sürücüye iyi hal indirimi

Olay, Ortaca ilçesinde 8 Kasım 2019 tarihinde saat 18.30 sularında meydana geldi. Elektrikli bisikleti ile anneannesini ziyaretten dönen Zeynep Helin Aslaner, Dalyan Mahallesi yönüne giden Mehmet E.’nin kullandığı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 3 gün yoğun bakımda kalan genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Anne ve babasının onayı ile Aslaner’in bağışlanan organları nakil bekleyen 5 hasta için umut oldu.

Genç kızın cenazesi ailesinin yaşadığı Kemaliye Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilirken, kamyonet şoförü Mehmet E., kazanın ardından Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Zeynep’in beyin ölümünün gerçekleşmesinin ve daha sonra organlarının bağışlanması sosyal medyada geniş yankı bulması üzerine Ortaca Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti.

Savcılık, kazadan 1.5 ay sonra Ortaca Sulh Ceza Hakimliği’nden Mehmet E. için adli kontrol talebinde bulundu. Talebi değerlendiren hakimlik, Mehmet E.’ye adli kontrol şartı getirilmesine karar verdi.

Soruşturmanın ardından Mehmet E. için Ortaca 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan açılan davanın karar duruşması görüldü. Zeynep Helin Aslaner’in babası Şahin Aslaner, annesi Emine Aslaner ile avukatların hazır bulunduğu duruşmaya Mehmet E. ise katılmadı.

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, özelliği, önemi, zarar ve tehlikesini dikkate alarak tutuksuz sanık Mehmet E.’ye 4 yıl hapis cezası verdi. Sanığın ‘sosyal ilişkileri’, ‘olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları’, ‘cezanın geleceği üzerindeki etkileri’ göz önüne bulunduruldu ve bu yüzden ‘iyi hal indirimi’ uygulanarak cezası 3 yıl 4 ay hapse indirildi. DHA