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Zeytinburnu’nda çöken binanın bitişiğindeki bina yıkılacak

İstanbul Zeytinburnu'nda geçtiğimiz perşembe günü çöken binanın çevresinde bulunan 4 bina, güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Ekiplerin incelemelerinin ardından hemen bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın bayram sonrası yıkılacağı öğrenildi.

Güncellenme: 17:55, 10/05/2021
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Zeytinburnu’nda çöken binanın bitişiğindeki bina yıkılacak

Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde daha önce camları patladığı için boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı geçtiğimiz perşembe günü çöktü. Ekipler tedbir amaçlı aynı gün çevresindeki 4 binanın boşaltılmasına karar verdi. Çökme esnasında bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın kolonlarının patladığı tespit edildi.

Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, çöken binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı 11 numaralı binanın, gelecek analiz sonuçlarının ardından yıkılacağı öğrenildi. Yıkımın bayram sonrası yapılması planlanıyor. DHA

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