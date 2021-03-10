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Zimmetine 800 bin lira geçirdiği iddia edilen muhasebeci tutuklandı

Eskişehir'de Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde muhasebeci olarak çalışan M.T., zimmetine yaklaşık 800 bin lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 17:54, 10/03/2021
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Zimmetine 800 bin lira geçirdiği iddia edilen muhasebeci tutuklandı

Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperafi’nin hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 800 bin liranın muhasebeci olarak çalışan M.T. tarafından zimmetine geçirildiği tespit edildi.

Kooperatif yöneticilerinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.T., evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesi alınan şüpheli M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece zimmet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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