Zirvede yer alan Samsun’da sokaklar kalabalık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı.

İl bazlı corona virüsü haritasında geçen hafta 348,36 olan Samsun’da bu oran 458,53e yükseldi.

Bakan Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan ilin Samsun olduğunu açıkladı.

İki haftadır en çok vakanın görüldüğü il olan Samsun’da denetimler de sürüyor. Ekipler, kentin en kalabalık noktalarında Hayat Eve Sığar (HES) kontrolü yapıyor, polisler devriye halinde vatandaşları uyarıyor.

Ancak vaka artışı ve uyarılara rağmen Samsun’un, bazı cadde ve sokaklarındaki insan yoğunluğu son bulmuyor.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye Caddesi’ndeki kalabalık dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralına uymayan bazı vatandaşlar, alışveriş yapmayı ve gezmeyi sürdürdü. (DHA)



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