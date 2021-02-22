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Zonguldak’ta ölü yunus karaya vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu. Vatandaşlar, “Bir haftadır Karadeniz sahillerinde bu tür yunus ölülerine rastlanıyor" dedi.

Güncellenme: 19:17, 22/02/2021
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Zonguldak’ta ölü yunus karaya vurdu

Ereğli ilçesi Merve Plajlar mevkiinde sahilde gezerken vatandaşlar, kıyıda yaklaşık 2 metre boyunda ölü bir yunus buldu.

Vatandaşlar, “Bir haftadır Karadeniz sahillerinde bu tür yunus ölülerine rastlanıyor. Yunus aynı zamanda çok duygusaldır. Çok zaman denizdeki gemilerle yarış ederler. Yunus yarışı kaybederse intihar edebilir. Onun için bir gemi kaptanı bir yunusu gördüğünde yavaşlar. Nedeni ise yunusun yarış yapmak düşüncesi içine girmemesidir. Yunuslar aynı zamanda insanların denizdeki en yakın dostudur. O yüzden yunusa zarar gelmesini kimse istemez” dediler. İHA

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Yayınlanma Tarihi:19:16,