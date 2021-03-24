Zurnacı pandemide davul üreticisi oldu

Salgının yayılması ve bulaşın önlenmesi amacıyla vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak tutabilmek için alınan kararlar kapsamında düğün salonları ve sokak düğünlerinin kısıtlanması davulcu ve zurnacıları işsiz bıraktı. Pandemi öncesi düğünlerde davul ve zurna çalarak geçimin sağlayan 61 yaşındaki 7 çocuk babası Kemal Kürek de sokak düğünlerinin yasaklanması ile işsiz kalanlardan oldu. Merkez Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde oturan ve ‘Zurnacı Kemal' olarak bilinen Kürek, davul zurna ekiplerine olan talebin azalması nedeniyle geçimini sağlamak için çocuklara küçük davullar yapıp satmaya karar verdi. Kürek, Mersin'in dört bir yanında sokak sokak gezerek küçük çocuklar için davul ve kargıdan kaval yaparak satıyor. Ekmek parası kazanmak için çalışan Kürek, ara sıra da kendi yaptığı kavalını eline alıp sokaktakilere dinleti sunuyor.

Kürek, çaldığı müziklerle bazen hüzünlendiriyor bazen de neşelendiriyor.

7 ÇOCUĞUNA BAKMAYA ÇALIŞIYOR

Aslen Adana’nın Ceyhan İlçesi’nden olduğunu ve 40 yıldır Mersin’de dedesinden kalan zurnacılık ve mesleğini sürdürdüğünü belirten Kürek, “Pandemi öncesi düğünlerde zurna çalarak geçimimizi sağlıyorduk. Düğünlerde yasaklanınca işsiz kaldık. 5’i kız 7 çocuk var. Bunların geçimini sağlamak için bende çocuklar için davul yapıp satmaya karar verdim. Tanesi 15 liradan bazen 2 bazen 3 davul satıyorum. Bazen siftah edemiyoruz. Zor durumdayız ama çaremiz yok” dedi.