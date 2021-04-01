43. YAPI FUARI – TURKEYBUILD ISTANBUL 14 ÜLKEDEN 248 SATIN ALMACIYI YERLİ ÜRETİCİYLE BULUŞTURACAK

Bölgenin en büyüğü, yapı sektörünün en önemli platformu olan Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul, 6 – 9 Nisan tarihlerinde TÜYAP'ta hibrit yöntemler ile 14 farklı ülkeden satın alma profesyonelini yerli üreticilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Hyve Group'un Türkiye'de gerçekleştirdiği, 5 taşıyıcı sektörün fuarı arasında yer alan Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul, 6 – 9 Nisan tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta hibrit yöntemle sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Fuar, sektöründe Türkiye'nin en büyük fuarı olmasının yanı sıra, bölgenin ve dünyanın en önemlileri arasında yer alıyor. Yapı sektörünün buluştuğu iş birliği platformu olan Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul, ülkeye döviz girdisi sağlayan ve ihracat kaleminde önemli bir payı olan sektörümüzün yerli katılımcılarını ve üreticilerini yabancı alıcılarla buluşturacak. 14 ülkeden 248 yabancı satın alma profesyoneli ile yerli üreticilerle yeni ve sürdürülebilir iş birliği fırsatları sunacak Fuar, sektöre ve Türkiye ekonomisine bu yıl da önemli katkı sağlayacak. Tüm sağlık önlemlerinin Safe & Secure Standartları çerçevesinde alındığı fuar ortamının yanı sıra, Hyve Connect sayesinde uzaktan katılım da mümkün olacak.

Pandemi döneminde özellikle yerel ekonomilerin kalkınması, yerli üreticilerin yeni iş birlikleri kurabilmesi için büyük öneme sahip olan ve sektörünü yalnız bırakmayan Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul'a talep artmaya devam ediyor. Güncel bilgilere göre, Fuar için 128 ülkeden 15 binin üzerinde ziyaretçi davetiye aldı. 2019 yılındaki Fuara göre profesyonel ziyaretçi sayısında yüzde 7, toplam ziyaretçi sayısında ise yüzde 25'lik bir artış söz konusu. Bununla birlikte Yapı Fuarı 2021 için online davetiyesini almış olan ziyaretçilerin yüzde 55'inin €100.000 üzerinde yıllık satın alma bütçesi bulunuyor.

Fuar boyunca sürecek etkinliklerde; sağlıklı yapılaşma için kilit roldeki başarı faktörlerinin neler olduğu ve nasıl uygulanabileceği, yapı sektöründe sürdürülebilir büyümenin nasıl gerçekleştirilebileceği, pandemi ve sonrası dönemde oluşturulabilecek dirençli kamusal alanlarla ilgili yaklaşımlar ve fikir önderlerini buluşturacak yenilikçi üretim ve yatırım modelleri konuları kapsamlı bir şekilde paylaşılacak. Fuarın son günü ise Yapı Tech Garage Maraton sunumlarında girişimciler, yapı sektörünü nasıl dönüştürebileceklerini, geliştirdikleri iş ve uygulama modelleri ile uyguladıkları yenilikçi yaklaşımları detaylıca aktaracak.

Fuarın ikinci ve üçüncü gününde gerçekleştirilecek Yapı MasterClass etkinlikleri ile, “Mimari Ustalık Sınıfları”na kayıt yaptıran ve toplam 15 katılımcı ile sınırlı olan, moderatör ve profesyonel konukla eşliğinde stantlar ziyaret edilerek, etkinliğe katılan isimlerin usta mimar ve mühendislerle doğrudan ilişki kurma fırsatı sunulacak. Yapı MasterClass etkinlikleri kapsamında ayrıca iki oturum gerçekleştirilecek. “İklim, Çevre ve Dijital Üretim” başlıklı 7 Nisan tarihli ilk oturumda her geçen gün daha görünür olan iklim krizinin etkileri ekseninde çevre ve mimarlık ilişkisini ve yeni nesil tasarlama ve üretim pratikleri konuşulacak. 8 Nisan'da “Salgın ve Dirençli Kamusal Alanlar” başlıklı oturumda ise açık alanlarda bulunmanın ve mesafeli buluşmaların ne kadar önemli olduğunu öğreten pandemi süreci sonrasında dirençli kamusal alanların işlevlendirme ve malzeme desteği ile nasıl kurgulanabileceği tartışılacak.

Hyve Connect ile Daha Geniş Katılımlı, Daha Güçlü Bir Yapı Fuarı

“Güvenli Ticaret, 365 Gün Fuarcılık” yaklaşımı doğrultusunda, fuara fiziksel olarak katılamayacak alıcıları, 2018'den bu yana kullanılan sanal ticaret platformu Hyve Connect aracılığı ile İstanbul'da çevrimiçi ağırlayan Fuar, Hyve Connect platformu ile sadece pandemi nedeniyle değil, iş planlarındaki yoğunlukları nedeniyle fuara fiziki olarak katılamayan alıcıları da ağırlayarak katılımcılara bulundukları noktadan daha çok sayıda alıcı ile buluşmaları için fırsat sunuyor. Turkeybuild Istanbul Fuar Direktörü Banu Keskin, “Hyve Group olarak pandemi döneminde Türkiye'de düzenleyeceğimiz ikinci fuarımız 6 – 9 Nisan tarihlerinde Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul olacak. Fuarımıza, Ticaret Bakanlığı'mızın kararı ile önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 teşvik imkânı sunuluyor. Katılımcılarımıza, yeni iş birlikleri tesis edebilmeleri için hiç olmadığı kadar yoğun bir görüşme trafiği fırsatı yaratıyoruz. Şu ana kadar Fas, Tunus, Cezayir, Kamerun, Gürcistan, Uganda, Nijerya, Pakistan, Lübnan, Sudan, Umman, Ürdün, Azerbaycan, Kosova'dan güçlü alım heyetlerinin fuarda yer alacaklarını biliyoruz. Bu yıl Fuar kapsamında 1 milyar euro'luk bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

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Sektörün Kanaat Önderleri Yapı Fuarı Etkinliklerinde Söz Alacak

Sektörün uzman ve kanaat önderi isimlerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelerle sektör için bir kuzey yıldızı olma misyonunu sürdürecek olan Yapı Fuarı dolu dolu bir programla 6 Nisan 2021 tarihinde 13:30'da TÜYAP'ta kapılarını açıyor. Fuarın ilk günü Başkanlar Forumu'nda ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel moderatörlüğünde; Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Ünver Karaer, Deprem İzolasyon Derneği Başkanı Mehmet Emre Özcanlı ve GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yapı ihracatı ve sürdürülebilir yenilik fırsatlarını paylaşacak. Sektörün kanaat önderleri, 2021 ve sonrası için Türkiye yapı sektörünün hangi fırsatları değerlendirebileceğine dair öngörülerini aktaracak.

Yapı Tech Garage ile Tekno-Girişimler Yenilikçi Yaklaşımlarını Sunuyor

Girişimcilerin sektörle daha sık bir araya gelmeleri yaklaşımından hareketle ortaya çıkan, bu yıl 3'üncü kez düzenlenen ve 4 gün boyunca sürecek Yapı Tech Garage etkinliği tekno-girişimleri ağırlayacak. Fuarın son gününde gerçekleştirilecek Yapı Tech Garage Maraton ile girişimler, yeni iş ve ürün modelleri hakkında sektör paydaşlarını bilgilendirecekler.

Alanda; akıllı inşaat malzemeleri, BIM, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, yönetim araçları, yapı mobil uygulamaları, 3B üretim, robotik üretim ve nesnelerin interneti gibi konularda girişimler, tasarım aşamasından bina teslim aşamasına kadar mimarlara, mühendislere, proje yöneticilerine, üreticilere, yüklenicilere, geliştiricilere, pazarlamacılara ve kullanıcılara farklı olanaklar sunduğu teknolojileri tanıtacaklar. Katılımcı girişimciler arasında Ottan Studio, Planticket, Elta VR, BIMCrone, BIMMade, İyiMakina, Funsef ve Optio yer alıyor.

Tasarımlarıyla Öne Çıkanlara Altın Mıknatıs Ödülü Veriliyor

Rekabetin yoğun şekilde yaşandığı en verimli pazarlama ve pazarı öğrenme etkinliği olan fuarlarda, ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanmasında fiziki olarak farklılaşmayı sağlayan ve görünürlüğü güçlendiren stant tasarımları ziyaretçilere büyük etki bırakmak için fırsat aracı haline dönüşürken, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiren Altın Mıknatıs Ödülü'nü kazanacak. Fuarın ilk gününden bu yana düzenlene ödül törenin ardından TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ersoy, TMMOB İç Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Gül Merve Yılmazer, Renda Helin Design Kurucusu Yüksek İç Mimar Renda Helin Çilalioğlu Çizer ve Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Genel Sekreteri, Pep Creative Design Studio Kurucusu Zeynep Tonguç ödül töreni kapsamında görüşlerini ve tecrübelerini aktaracaklar.

Güvenli Ticaret için Safe & Secure Standartları

Sağlık ve güvenlik önceliğinden hareketle AEO (Etkinlik Organizatörleri Derneği) ve UFI (Uluslararası Fuarlar Derneği) gibi sektörel kuruluşlar, önde gelen etkinlik merkezleri ve ulusal sağlık kurumları ile birlikte çalışılarak COVID-19 göz önüne alınarak geliştirilen Safe & Secure standartları sağlık ve güvenlik önlemlerini kapsamaktadır.

Katılımcı ve ziyaretçileri başta olmak üzere Fuarda yer alacak tüm paydaşlar için Safe & Secure uygulamalarının tüm detaylarına aşağıdaki link'ten ulaşabilirsiniz:

Hyve Safe & Secure Standartları: https://yapifuari.com.tr/Sayfa/hyve-safe-secure-standartlari

Fuar boyunca yer alacak verimli, yeni iş birliği fırsatları sunacak ve sektörün gidişatına yönelik önemli ip uçlarının yer alacağı etkinliklerin detayına ise aşağıdaki link'ten ulaşabilirsiniz:

Yapı Arena Etkinlikleri: https://yapifuari.com.tr/Etkinlik-Program%C4%B1