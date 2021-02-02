Ağırdır ve Kilit Ailesinin Acı Kaybı

Emre ve Selin'in Kıymetli Babası,
Zerrin Kilit Ağırdır'ın Biricik Eşi,
Antalya Tıp Fakültesi KBB Değerli Hocası,
Prof.Dr.
Bülent Veli AĞIRDIR'ı
Kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Bugün ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı ardından Antalya Uncalı mezarlığından alınıp Antalya şehir merkezindeki Andızlı mezarlığına defnedilecektir.
İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları sebebiyle cenazemiz kısıtlı koşullarda gerçekleşecektir. Cenazeye katılmayıp dualarınızı paylaşmanız tesellimiz olacaktır.
AĞIRDIR VE KİLİT AİLESİ