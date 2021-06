Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott: Prime Day ile Alışveriş ve Eğlencenin En İyilerini Türkiye’deki Prime Üyelerimizle Buluşturuyoruz

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon'un 21-22 Haziran tarihlerinde 20 ülkede kutladığı yılın en büyük alışveriş etkinliği Prime Day boyunca Türkiye'deki Prime üyelerine müthiş fırsatlar sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Prime hizmeti ile Türkiye'de müşterilerimize eşsiz bir değer sunuyoruz. Üyelerimize daha fazla kolaylık, daha geniş bir seçki ve eğlence içeriği sunmak için yatırımlarımıza ve yeniliklerimize devam edeceğiz” dedi.

Amazon, bu yıl gerçekleştirdiği Prime Day ile 20 ülkedeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın fırsat sunuyor. Şimdiye kadarki tüm Prime Day etkinliklerinden çok daha fazla indirimin sunulduğu bu iki günde Prime üyeleri, 21 Haziran gece yarısı başlayan indirimlerden 48 saat boyunca faydalanabilecek. Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott ile Prime hizmetleri ve bu yıl Türkiye'de ikinci kez gerçekleştirilen Prime Day'i konuştuk…

Prime Day nedir? Nasıl ve ne zaman hayata geçti?

Prime Day, her yıl alışveriş ve eğlencenin en iyilerini yalnızca Prime üyelerine özel olarak sunduğumuz, dünya çapında 48 saat boyunca süren bir etkinlik. Amazon'un 20. yaşını kutlamak için ilk kez 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz Prime Day ile müşterilere eşsiz bir alışveriş tecrübesi sunuyoruz. Her yıl Prime Day'de, Prime üyelerimize her kategoriden kaçırılmayacak müthiş indirimlerle global markaların ve küçük ölçekli işletmelerin ürünlerinde büyük tasarruf sağlama fırsatının yanı sıra, Prime Video ve Prime Gaming ile daha önce görülmemiş birçok içeriğe de erişim imkânı sunuyoruz.

Prime Day 2021 hangi ülkelerde kutlanıyor?

Bu yıl Prime Day Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, BAE, İspanya, Singapur, Suudi Arabistan, Portekiz, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya ve Avustralya'da, toplam 20 ülkede kutlanıyor. Bu yıl Prime Day'i Türkiye'de ikinci kez kutluyoruz.

Türkiye ve tüm dünyada bu yıl Prime Day kapsamında kaç üründe indirim sunuluyor?

Bu yıl Prime Day, etkinliğin tarihindeki en fazla indirimi ve fırsatı Prime üyeleriyle buluşturuyor. Tüm dünyadaki Prime üyeleri, iki milyonu aşkın üründe müthiş fırsatlardan ve indirimlerden faydalanabiliyor. Türkiye'de ise Prime üyeleri her kategoriden dünyaca ünlü markaların binlerce ürününde eşsiz fırsatlar ve bitmeden yakala gibi özel indirimlerin yanı sıra, eğlence tarafında da harika içeriklere erişim sağlayabiliyorlar.

Bu yıl Prime Day için Türkiye'deki beklentileriniz neler?

Bu yıl yine başarılı bir Prime Day dönemi daha geçireceğimizi öngörüyoruz. Türkiye ve dünyadaki Prime üyelerimize, çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin ürünlerinden oluşan ve aralarında oyun ekipmanlarından elektroniğe, modadan evcil hayvan ürünlerine kadar tüm kategorilerden binlerce üründe fırsatlar sunduğumuz için heyecanlıyız.

Türk tüketiciler bu yıl Prime Day'de Amazon'dan ne beklemeliler?

Bu yıl Prime Day ile yaza, iki gün boyunca sürecek müthiş fırsatlar ve Prime'ın sunduğu en iyi indirimlerle giriş yapıyoruz. Bugün ve yarın Türkiye'deki Prime üyeleri bir kez daha çok özel “bitmeden yakala” indirimleriyle her kategoride dünyanın en iyi markalarından ürünlere müthiş fiyatlarla sahip olabilecekler.

Müthiş indirimlere ek olarak Türkiye'deki Prime üyeleri bu yıl Prime Video ve Prime Gaming'in Prime Day'e özel sunduğu eğlenceli içeriklerinin de keyfini çıkarıyor. Bu yıl Prime Day kapsamında dünya çapında gerçekleştirilen Prime Gaming Show Ultimate Crown: Fire and Ice Edition şovunu, popüler Twitch yayıncıları Ferit Karakaya (wtcN) ve Kemal Can Parlak'ın (Kendine Müzisyen) anlatımlarıyla Türk oyunseverlerle yeniden buluşturduk. Bu canlı yayın kapsamında Prime Gaming Show'da dünyanın en tanınmış yayıncıları nihai şampiyon olabilmek için yarışırken, Prime üyeleri aynı zamanda aralarında HP, Lenovo, LG, Asus ve çok daha fazlasının bulunduğu markaların oyun ürünlerinde harika indirimlerden faydalanma fırsatına da sahip oldular. Oyun severler Prime Gaming Show'daki muhteşem çekişmeyi, wtcN'in Twitch kanalı https://twitch.tv/wtcn adresinden diledikleri zaman izleyebilirler.

Yine bu yıl, Prime Day'e özel olarak gerçekleştirilen 3 bölümlük bir müzikal gösteri olan Prime Day Show'u tüm dünya ile aynı anda Türkiye'deki Amazon müşterileriyle buluşturduk. Prime Day Show ile tüm Amazon üyeleri, dünyaca ünlü yıldızlar Billie Eilish, Kid Cudi ve H.E.R.'ün muhteşem konserlerini Prime Video üzerinden izleyebiliyor. Prime Day Show'un üç bölümü de 30 gün boyunca Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime Video'da yer alıyor ve Prime üyesi olsun olmasın tüm müşterilerimiz içeriğe erişim sağlayabiliyor.

Bu yıl Prime Day'de KOBİ'ler için herhangi bir avantaj sunuyor musunuz?

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek, Amazon olarak yaptığımız faaliyetlerin temel bir parçasını oluşturuyor ve Prime Day de bu anlamda bir istisna değil. Bu yıl Prime Day boyunca küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeye devam ediyoruz. Amazon.com.tr üzerinden satış yapan KOBİ'lerin sunduğu indirimleri öne çıkardığımız, müşterilerimizin KOBİ'lerin hikayelerini ilk ağızdan dinleyebilecekleri, ürünleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecekleri ve kolayca alışveriş yapabilecekleri özel bir sayfa hazırladık. KOBİ'lerin Prime Day boyunca rekabetçi fiyatlar sunabilmelerini desteklemek adına Amazon Lojistik üzerinden satışı gerçekleştirilen ürünlerin komisyon oranlarında %80'e varan indirimler sunduk. Ek olarak Amazon Lojistik ücretlerinde %40 indirim ve yeni eklenen tüm ürünler için ürün başına 30 adede kadar ücretsiz depolama ve kaldırma kampanyaları tüm KOBİ'lerimiz için devam ediyor. KOBİ paydaşlarımızın girişimci ruhunu ve her zaman gelişmeye açık yapılarını hayranlıkla takip ediyoruz. Prime Day ve sonrasında onları desteklemeye devam edeceğiz.

Prime üyeliği nedir? Prime üyelerine ne tür ayrıcalıklar sunuyor ve nasıl Prime üyesi olunuyor?

Prime, Amazon'un müşterilerine alışveriş ve eğlencenin en iyisini sunduğu, ayrıcalıklı bir üyelik programı. Prime hizmeti sınırsız, hızlı, bedava ve esnek teslimat seçenekleri ile tüm dünyada 200 milyonu aşkın üyesine alışveriş ve eğlencenin en iyisini sunmak üzerine tasarlandı. Türkiye'de bu hizmetler arasında herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde gönderim seçenekleriyle hızlı ve bedava teslimat bulunuyor. Aynı zamanda her gün popüler markalardaki özel fırsatlara erişim, Prime Day'de müthiş indirim ve fırsatlardan faydalanma, Prime Video ile ödüllü film ve dizilere, Prime Gaming ile ise ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sınırsız erişime herkes ayda sadece ₺7.90 karşılığında sahip olabiliyor.

Prime üyeliğini başlatmak son derece kolay bir süreç. Tüm müşterilerimiz, amazon.com.tr/primeday adresini ziyaret ederek Prime üyeliklerini ve 30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatarak Prime Day ayrıcalıklarından, hızlı ve bedava kargo seçeneklerimizden, Prime Video ve Prime Gaming ile eğlenceye yönelik sunduğumuz tüm imkânlardan faydalanabilirler.

Prime üyelerine sunulan gönderim seçeneklerinden bahsedebilir misiniz?

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'ndeki Prime üyeleri minimum sepet gereksinimi olmaksızın aynı gün teslimat hizmetinden faydalanabiliyorlar. Prime üyeleri için ertesi gün teslimat seçeneklerimiz, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 13 şehirde daha sunulurken, ülkenin geri kalanında da hızlı ve bedava teslimat hizmetleri ile üyelerimize hizmet veriyoruz.

Ayrıca 2019 yılından beri İstanbul'da sunduğumuz Pazar günü teslimat hizmetini çok yeni Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa'daki daha fazla müşterimizi de kapsayacak şekilde genişlettik. Prime üyesi olmayan müşteriler bu hizmete 7.90₺ ödeyerek ulaşabilirken Prime üyeleri bu seçenekten herhangi bir ek ücret ödemeden faydalanabiliyor.

Prime hizmetlerinin Türkiye'de kapsamını genişletmek adına planlarınız var mı?

Prime hizmetini Türkiye'deki müşterilerimize eşsiz bir değer sunmak için başlattık ve gösterilen ilginin sürekli artmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Prime hizmetinin müthiş bir değer sunduğundan emin olurken, üyelerimizi daha fazla kolaylık, daha geniş bir seçki ve eğlence içeriği ile buluşturmak için yatırımlarımıza ve yeniliklerimize devam edeceğiz.

Detaylar için tıklayın.