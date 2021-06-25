Hangi kartım, yurt dışında nerede kayıtlı derdine son!

Türkiye'de bir ilk: Garanti BBVA'nın mobil uygulaması BonusFlaş'ta kullanıcılar artık tek bir ekran üzerinden Mastercard özellikli kredi kartlarının kayıtlı olduğu yurt dışı platformları görebilir ve kontrol edebilir hale geldiler.

Bu teknolojinin Türkiye'de de aktif olarak kullanılması kararı nasıl verildi? Garanti BBVA ile iş birliği nasıl gelişti? Bu ihtiyaç neden doğdu biraz bahseder misiniz?



M. Çağrı Süzer: Tabii. Aydan aya her 3-4 kartlı ödeme işleminden birisi artık internet üzerinden gerçekleşiyor. Bu ödemelerin önemli bir kısmı ise giderek artan bir trend ile yurt dışı merkezli dijital platformlarda yapılıyor, hatta pandemi döneminde yurt dışı platformlarda ödeme adedi 2 katına kadar çıktı. Kredi kartı kullanıcılarının bu platformlarda ödeme yaparken kart bilgilerini kaydettiklerini, ancak sonrasında nerede hangi kartlarının olduğunu takipte zorlandıklarını bir süredir gözlemliyoruz. Mastercard ile iş birliğimiz bu müşteri ihtiyacına bir çözüm sunmak üzerine kurulu.

İhtiyacı ortaya koyduktan sonra şimdi çözümümüzden bahsetmek isterim. Ürünümüzün kullanımı oldukça basit. BonusFlaş uygulamasına giren Garanti BBVA kredi kartı sahipleri, “Bana Özel” sekmesi altındaki “Üyelikleriniz” bölümünde Mastercard logolu kartlarına kayıtlı yurt dışı platform üyeliklerinin hepsini bir arada görüntüleyebiliyor, ödemelerini geçici olarak kapatıp açabiliyor ya da iptal edebiliyor. Dolayısıyla 2 tıkla, 10 saniye içinde kartlarınız hangi yurt dışı platformlarda kayıtlı artık görüp, işlem yapabilirsiniz.

Garanti BBVA olarak kredi kartı kullanıcılarının bilgiye en kolay şekilde ulaşmasını önemsiyor ve yeni teknolojileri ihtiyaçlarına uygun şekilde sunmaya azami özen gösteriyoruz. Türkiye'de pandemi ile birlikte ihtiyacımızın daha da arttığı sanal pos ve temassız ödeme gibi teknolojileri Avrupa'da ilk defa uygulayan kurum olarak, bundan sonrasında da kartlı ödemeler alanındaki yenilikleri müşterilerimize sunmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Çağrı Bey kullanım şeklini ve uygulamayı açıklayabilir misiniz?

Konuyu örnekler ile netleştirmek gerekirse, profesyoneller Linkedin'de, iş yeri sahipleri reklam vermek üzere Google'da, oyun oynayanlar Sony Playstation'da, müzik için Spotify ya da ulaşım için Uber gibi platformlarda milyonlarca kredi kartı kullanıcısının abonelikleri var. Bu aboneliklerde ödemenin hızlı ve kolay gerçekleşmesi için müşterilerimiz kartlarını kaydediyorlar. Dolayısıyla kredi kartını fiziki olarak görme ve ödeme kısmı ortadan kalkıyor ve yerini daha görünmez dediğimiz bir ödeme deneyimine bırakıyor. Bu da kart sahiplerinde kolay takip ve kontrol ihtiyacını daha çok arttırıyor.

İşte tam bu noktadaki ihtiyacı ürünümüz hızlıca karşılıyor. BonusFlaş uygulamamız içindeki “Bana Özel” sekmesi altındaki “Üyelikleriniz” alanında tüm yabancı platformlara kayıtlı Mastercard özellikli Garanti BBVA kredi kartlarımı listeleyebiliyor ve yönetebiliyorum. Dilediğim zaman da uygulama üzerinden ödemeye açıp kapatabiliyorum.

Tüm bunları mümkün kılan teknolojiyi biraz açıklar mısınız? Nedir Mastercard Maskeleme Teknolojisi?

Yiğit Çağlayan: Hassas verilerin, token adı verilen rastgele ve benzersiz bir değer ile değiştirilerek kullanımına maskeleme yani “tokenization” diyoruz. Mastercard Maskeleme Teknolojisi, gerçek kart bilgileri yerine token'lar oluşturarak, kart verilerinin ödeme sırasında dış dünyaya çıkmasına gerek kalmadan, işlemin bu token'lar ile gerçekleştirilebilmesini sağlıyor.

Küresel ağımızda halihazırda 45'ten fazla ülkede kullanılan bu teknolojiyi Mayıs 2021 itibariyle ilk kez Türkiye'de Garanti BBVA ile kullanıma sunduk. Bu geliştirilmiş güvenlik sistemi ile Garanti BBVA Mastercard kart sahiplerinin yurt dışı dijital abonelik işlemlerinde kullandıkları kartlarını Mastercard güvencesiyle koruma altına alıyoruz. Bunun yanı sıra gelişmiş bir kart yönetim özelliği eklemiş oluyoruz.

Her kurum ve birey için kart bilgilerinin kullanımı ve korunması konusu kritik. Yurt dışı merkezli e-ticaret alışverişleri ve dijital eğlence platformları üyeliklerinde özellikle tüketicinin sahip olduğu güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak bir gereklilik. Öte yandan ödeme ağı sağlayıcısı olarak bizler, tek taraflı bir güvenlik önleminden bahsedilemeyeceğinin farkındayız. Yani tüketiciyi de işletmeyi de bankayı da yüksek siber güvenlik önlemleriyle korumak gerekiyor. Maskeleme Teknolojisi bu noktada devreye giren ürünlerimizden sadece biri; tüm paydaşlara güvenlik sunan bir çok teknolojiyi bugün sektörün hizmetine sunmuş durumdayız. Sağladığı güvenlik ve kullanım kolaylığıyla, Türkiye için de vazgeçilmez olacağına inanıyoruz.

