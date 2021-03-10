İGDAŞ’tan İstanbullulara İki Önemli Hizmet

İGDAŞ İstanbulluların temiz enerjiye ulaşması ve güvenli yaşaması için sunduğu hizmetlerine her gün yenilerini ekliyor. İstanbul'u depreme hazırlamak, olası bir depremde hasarı asgariye indirmek amacıyla Deprem Erken Uyarı Sistemi'ni devreye alan İGDAŞ, İstanbulluların yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle doğal gaz hizmetlerinin aksamasını da önlemeye çalışıyor. İGDAŞ, geçmiş dönem borcu olan abonelerine borçlarını 10 taksitte ödeyebileceği kampanya ile destek oluyor.

Deprem Erken Uyarı Sistem Nasıl Çalışıyor?

16 milyon İstanbulluya kesintisiz doğal gaz arzı sağlayan İGDAŞ, İstanbulluların hizmetlerine her gün yenilerini ekliyor. Kenti afetlere hazırlayacak ve İstanbullulara daha güvenli bir yaşam sunacak inovatif projelere imza atan İGDAŞ, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve TÜBİTAK iş birliği ile Deprem Erken Uyarı Sistemi'ni hayata geçirdi. Deprem hareketliliğini sarsıntılar yeryüzüne ulaşmadan 5-10 saniye önce haber veriyor. Bu sistem gazı otomatik keserek felaketleri önlüyor, deprem uyarısını İstanbul'un altyapısına entegre tüm sistemlere ileterek şehrin tüm ekip ve ekipmanlarının harekete geçmesini sağlıyor. Sistem, İGDAŞ'ın gerçek zamanlı deprem risk haritalarını oluşturarak, afetle mücadeleden sorumlu birimlerle paylaşmasına da imkan tanıyor.

İstanbul'un deprem aktivitesini, 850 noktada 7/24 izleyen İGDAŞ'ın hayata geçirdiği sistemin alarm vermesiyle birlikte vanalar otomatik kapatılarak, gaz kaçakları sonucunda oluşabilecek zehirlenmeler, yangın ve patlamalar gibi ikincil felaketler de önleniyor.

Sismik aktivite 850 noktadan izleniyor

Sistemin deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için güvenli bir ortam sunduğunu belirten İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen yıl sonu itibarıyla sisteme eklenen 100 yeni cihazla 850 noktadan tüm İstanbul'un sismik aktivitesinin izlendiğini belirtiyor.

Bu sistemin bir tek Japonya’da bulunduğunu belirten Dr Mithat Bülent Özmen, “Deprem Erken Uyarı Sistemimizle”; Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün 10'u karada 5'i de deniz tabanında bulunan 15 istasyonundan uydu vasıtasıyla sürekli veriler alıyoruz. Gelen bu sismik veriler, ana kumanda merkezimizde anlık olarak izleniyor. Depremi karaya ulaşmadan 5-10 saniye önce tespit edebilen sistemimiz, eşik şiddetin aşılması durumunda otomatik olarak devreye giriyor ve “deprem alarmı” üreterek gereken müdahale süreçlerini anında harekete geçiriyor.” diyor.

Deprem hazırlığında önemli bir veri tabanı oluşturuluyor

Deprem Erken Uyarı Sisteminin sağladığı tüm veriler, deprem senaryoları ve risk haritalarıyla, deprem hazırlığı konusunda çok önemli bir veritabanı oluşturuyor. İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Özmen, 32 ayrı lokasyon baz alınarak üretilen raporların kurumlara deprem hazırlığı ve afet yönetiminde çalışmalarını daha üst seviyeye taşıma, daha etkili tedbirler alma konusunda gereken adımları atma imkanı sunduğunu ifade ediyor.

10 Taksit Kampanyasına Yoğun İlgi

35 yıllık kurumsal deneyimiyle İstanbullulara hizmet veren İGDAŞ'ın, COVID-19 pandemi sürecinde ödeme güçlüğü yaşayan abonelerini rahatlatacak kampanyası da devam ediyor. Kampanya kapsamında gecikmiş faturalara taksitlendirme kolaylığı getiriliyor.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, bu kampanya ile evsel ya da ticari tüketim yapan tüm abonelerin doğal gaz ihtiyacını kesintisiz sağlayabilmesini; varsa birikmiş borç yükünü rahatlıkla ödeyebilmelerini hedeflediklerini belirtiyor.

Kimler Yararlanabilir?

Kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış ve kampanya başlangıç tarihine kadar yasal takibe intikal etmemiş en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce olan bir faturası ödenmemiş tüm aboneler faydalanabiliyor.

İGDAŞ abonelerinin yoğun ilgi gösterdiği kampanya şartlarını taşıyan ve kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, ana para ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan 10 taksitte ödeyebiliyor. Nakit ödeme yapmak isteyenlere de yine vade farkı olmaksızın 4 taksitte ödeme fırsatı sunuluyor. Kampanyadan faydalanmak için, 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.

Taksitlendirme işlemlerini İGDAŞ Vezneleri – internetsubesi.igdas.istanbul – İGDAŞ Mobil, işlem noktalarından yapmak mümkün.



https://www.igdas.istanbul/haberler-ve-duyurular/geciken-dogal-gaz-faturalarina-10-taksitle-odeme-firsati/tr-tr