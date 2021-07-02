İSTANBUL SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ!!!

Türkiye, toplumsal hayatımızda eşitlik ve güvenliğin inşâsı için hazırlanan “en değerli sözleşme” İstanbul Sözleşmesi'nden bugün itibariyle çıktı. Ülkemizde yaşanan ve milyonlarca kadının hayatını etkileyen bu şiddet sarmalını durdurmak için kıymetli desteğinize ihtiyacımız var. Son gün bile olsa, tek bir imza bile olsa, İstanbul Sözleşmesi'nin önemini unutturmamak istiyoruz.

Kadınların kazanılmış haklarını kaybetmelerine sebep olan bu çıkış kararına karşı bir adım atmak için, yüzbinlerin imzasıyla büyüyen imza kampanyasına katılımınızı ve bu haberi paylaşmanızı diliyoruz.

#EnDeğerliSözleşme

Sözleşme sona erdi, o isimler imza bekliyor!!!