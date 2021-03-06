McDonald’s Türkiye’nin ilham veren kadınları…

Yönetimde de sahada da başarı hikayesi yazıyorlar

McDonald's Türkiye, kadınların iş gücüne katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratmayı sürdürüyor. 2015 yılından bu yana kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışan McDonald's Türkiye, sağladığı eşit haklar ile kendi bünyesindeki kadınları kariyer yolculuklarında desteklerken, yaptığı iletişim çalışmalarıyla da tüm kadınlara ilham oluyor. Fırsat eşitliğinin getirdiği başarıları, McDonald's Türkiye Pazarlama Direktörü Elif Göktaş ve McDonald's Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Ece Kuran anlattı.

“Yönetim kademesinde daha fazla kadın çalışanı olan şirketlerin performansının arttığı biliniyor” diyen Elif Göktaş, “Ben bu yaklaşımı içselleştirmiş, üst yönetim seviyesinde yüzde 60 kadın yöneticiye sahip bir organizasyonun parçası olduğum için şanslıyım” diyor.

Kadınların yüksek oranda temsil edildiği ve kadın olmanın getirdiği güçlü yönlerini kullanabildiği bir alanda çalıştığını ifade eden Göktaş, “Kadınlar olarak aynı anda birçok konuyu çözmeye ve yönetmeye alışkınız. Yapımız gereği bir durumu dikkatli bir şekilde analiz edebiliyoruz. Sezgilerimiz ve analitik düşünce yapımız arasında kuvvetli bir bağ var. Sınırlarımızı zorlamaktan ve yeni şeyler denemekten korkmuyoruz. Yaratıcıyız. Bütün bunların bir sonucu olarak tüketici içgörüsünü merkeze alan, çok boyutlu kurgulanmış, tüketicilerin duygu ve düşüncelerine etki eden yenilikçi fikirler ortaya çıkarabildiğimizi görüyorum” diyor.

‘Kadın işi', ‘erkek işi' gibi kalıpların ve ön yargıların tamamen ortadan kalkması gerektiğini söyleyen Elif Göktaş, McDonald's Türkiye'nin erkek egemen bir spor olan futbolda kadınlara verdiği desteği ise şöyle ifade ediyor: “Kadınlar hayatın pek çok alanında ön yargılar ve kalıplar gibi soyut engellere karşı var olma mücadelesi veriyor. Futbol da bunlardan biri. Bu ön yargıların yıkılmasına destek olmak için A Milli Futbol Takımı sponsorluğumuz kapsamında kadın millilerimiz için yoğun bir iletişim yürütüyoruz. Kadın millilerin maçlarını ekrana taşıyarak futboldaki mücadelelerine verdiğimiz destekle, onları daha fazla görünür kılmayı ve bu yolda ilerlemek isteyen genç kızlarımıza ilham olmayı amaçlıyoruz. Zihinlere, tıpkı diğer meslekler için olduğu gibi futbol için de ‘erkek sporu değil herkesin sporu' algısını yerleştirmek istiyoruz.”

Fırsat eşitliğinin çok daha erken yaşlarda başlaması gerektiğini belirten Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde www.mcdonalds.com.tr ve McDonald’s mobil uygulaması üzerinden gerçekleşecek satışlardan elde edecekleri gelirin tamamını, her kız çocuğunun hayatı güvenle keşfedebilmesine destek olmak için Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na (AÇEV) bağışlayacaklarını da ekliyor.

“Güçlü kadın liderler ilham veriyor”

Ece Kuran da, yüzde 33 kadın çalışan oranı ile Türkiye ortalamasının üzerinde olan McDonald's Türkiye'nin kadın İK lideri… Kuran, “McDonald's Türkiye'de cinsiyet eşitliğini savunan bir kurum kültürüne sahibiz. İşe alım ve atamalarda iki adaydan birinin kadın olması şartını uyguladığımız gibi kadın-erkek tüm çalışanlarımıza eşit ve adil koşullarda çalışma olanağı da sunuyoruz. Kadın çalışan oranımızı üç yıl içinde yüzde 51'e çıkartmayı hedefliyoruz” diyor.

“Kendilerini geliştirme becerisi yüksek kadınların her düzeyde kariyer edinebilecek güçte olduğuna inanıyoruz” diyen Kuran'ın, kariyer hikayesini paylaştığı kadınlardan biri Yeşim Taner. 2016 yılından bu yana McDonald's Türkiye Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Taner, güçlü kadın lider modeli olarak hemcinslerine ilham veriyor. Kuran, “Yeşim Hanım 15 yıldır McDonald's bünyesinde çalışıyor ve şu anda Mali İşler, Pazar Geliştirme ve Tedarik Zinciri Yönetimi departmanlarının liderliğini yürütüyor. Önceki dönemlerde de Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları gibi farklı fonksiyonların da sorumluluğunu üstlendi. Sorumluluk alanlarındaki bu çeşitlilik sayesinde pek çok çalışanımızın gelişimine katkı sağlayarak onlara rol model oluyor. 30 yıl önce McDonald's Türkiye ailesine ekip üyesi olarak katılan Sema Zoroğlu da annelik, dil ve mobilite gibi sözde bariyerleri tanımaksızın şu an Dubai'de Orta Doğu Afrika Bölgesi Ülkelerinden Sorumlu Eğitim ve Gelişim Müdürü olarak çalışıyor. Yine 2003 yılında ekip üyesi olarak çalışmaya başlayan Zinnet Yıldız Kaveci, Restoran Yönetim Ekibi ve Restoran Müdürü pozisyonlarının ardından 2021 yılında Operasyon Bölge Sorumlusu olarak atanan örnek kadın çalışanlarımızdan. Çok büyük ekiplere liderlik eden bu kadınlar iş tecrübelerini aktarmalarının yanı sıra aile kavramını yaşatan pozitif yaklaşımlarıyla da diğer kadın çalışanlarımıza ilham veriyor.”

‘Erkek işi'nde global ödül

McDonald's Türkiye'de İzmir Çankaya Restoran Müdürü olan Funda Karaoğlu, dünyanın dört bir yanından 34 bini aşkın McDonald's restoranının katıldığı The Global Ray Kroc Ödülleri'nde herkesi geride bıraktı. Karaoğlu, toplumda ‘Erkek işi' gibi görülen restoran yönetiminde P&L yönetimi, insan yönetimi, müşteri yönetimi gibi ana başlıklarda gösterdiği yüksek performans ve iş sonuçları ile bu ödülü almaya hak kazanarak kadın çalışanlara ilham oldu.

‘Kadınlar önce cesaret etmeli'

McDonald's Türkiye kadın çalışan istihdamı hedefi çerçevesinde, sektörde erkeklere yönelik bir meslek kolu olarak bilinen sürücü pozisyonunda da kadın çalışanları bünyesine katmaya başladı. Nuran Karakuş onlardan biri… 53 yaşındaki Karakuş, 2020 yılında McDonald's Türkiye ekibine katıldı. Uzun zamandır McDonald's'ta çalışma hayali olduğunu dile getiren Karakuş, motor üstünde olmaktan da büyük keyif alıyor. McDonald's'ı tercih etmesinde kurumsal bir işletme olmasının ve esnek çalışma saatlerinin önemli kriterler olduğunu belirtiyor. Karakuş, “McDonald's'ta kadın sürücü olarak saygı, sevgi ve değer gördüğümü hissediyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluyum. Kadınların her alanda başarı gösterebileceğine inanıyorum ve buna cesaret etmeleri gerektiğini düşünüyorum” diyor.