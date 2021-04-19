Otopark Ödemelerinde Dijital Dönüşüm

Mastercard ile İSPARK Tek Tıkla Otopark Ödemeleri Hizmeti Sunuyor

Artan nüfusu ve araç sayısı ile dünyanın sayılı mega kentleri arasında yer alan İstanbul, 16 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. “Akıllı şehirler” konusunda pek çok projenin gerçekleştirildiği şehir, dijital dönüşüm ile hayatı kolaylaştıran, sürdürülebilir ve hızlı çözümlere tanık oluyor. Bu kapsamda çalışmalar yürüten ödeme teknolojileri lideri Mastercard, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK AŞ ile iş birliğine gitti. Artık İSPARK otoparklarını kullanan araç sahipleri, otopark ödemelerini, İSPARK Mobil Uygulaması’na entegre edilen Masterpass altyapısı ile hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Kişisel teması ve nakit kullanmanın risklerini de ortadan kaldıran bu çözüm, İstanbulluların hayatına değer katıyor.

İSPARK AŞ. Genel Müdürü Murat Çakır ve Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ile iki kurumun iş birliğine dair detayları konuştuk.

Murat Bey, öncelikle İSPARK otoparklarına dair bizleri bilgilendirebilir misiniz? İstanbul'daki kapsama alanı nasıldır? Nerelerde yer alır?

MÇ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otopark hizmetini yapan iştiraki olarak yaklaşık 820 noktada 110 bin araç kapasitesine sahibiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yatırımları arasında, modern tasarımı ve üzerindeki yeşil alanlardan oluşan çevre dokusuyla uyumlu otopark projelerimizin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Yapımı tamamlanan zemin altı katlı otoparklarla birlikte, açık ve yol üstü otoparkları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

2021 yılında kapasite artışı ve dijital dönüşüme odaklandık. Yeni yılının ilk üç ayında kentin farklı yerlerinde toplamda 6386 araçlık kapasite artışı yaptık. Sahada 2 bine yakın personelimiz çalışıyor, toplam personel sayımız ise 2 bin 500. Ekibimiz, yılın 365 günü yağmur, soğuk, sıcak demeden görevlerinin başında. Her gün yaklaşık 150 bin kişiye hizmet sunuyoruz.

Her ne kadar sadece otopark hizmeti veren bir şirket gibi görünsek de İSBİKE markası adı altında şu anda 3 bin bisikletimiz, 300'e yakın istasyonda hizmet veriyor. 2020 yılında, pandemi döneminde 600 bin kişi akıllı bisikletleri, hem ulaşım hem de spor yapmak amacıyla kullandı. İSBİKE, kullanıcı verilerine baktığımızda 600 bin kişinin yaklaşık 3 milyon 500 bin kilometre yol kat ettiğini gördük. Ayrıca, Alibeyköy'deki cep otogarını işletiyoruz. İSTMARİN ismiyle, İstinye ve Tarabya'da tekne park ve i-taksi ismiyle taksi yönetim merkezi işletmeciliği yapıyoruz.

Bir yandan yeni otopark alanlarını bünyemize dahil etmek üzerine araştırmalarımıza devam ediyoruz. Kullandığımız ve kullanmadığımız mevcut alanların envanterini çıkardıktan sonra, en etkin değerlendirme için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

Mastercard ile iş birliğine gitmenin sizlere ne gibi avantaj sağlayacağını öngörüyorsunuz?

MÇ: Hem ödeme sistemleri hem de iç ölçümlemelerimiz, maliyet kontrollerimiz ve denetim mekanizmalarımız gibi alanlarda teknolojik altyapımızı iyileştirmeyi çok önemsiyoruz.

Öncelikle dijital dönüşümü sağlayarak daha kolay, güvenli ve pratik hizmet sunmak istiyoruz. İSPARK Mobil uygulamamızı yenileyerek uygulamanın bir ödeme aracı olarak da kullanılabilmesini istedik. Bu alanda öncü bir teknoloji şirketi olan Mastercard ile çalışmak bize büyük avantaj sağladı. Mobil uygulamamızın sağladığı temassız ödeme özelliğiyle İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Çok yakında İstanbullular, otoparklarımızdaki boş-dolu yerleri mobil uygulamamızdan görüntüleyebilecek. Böylece, nereye park edebileceklerini rahatlıkla öngörebilecekler.

Yiğit Bey, Mastercard ödeme teknolojilerinin hayat kurtardığı bu iş birliğinin detaylarını sizden öğrenebilir miyiz?

YÇ: Mastercard olarak, daha hızlı ve güvenli bir ödeme teknoloji ağına sahip olmak üzerine dünyada akıllı şehirlere yönelik çözümler geliştiriyoruz. İnsanların kendilerine ayırdıkları vakit, şehir hayatında gün geçtikçe daralıyor. Biz de sunduğumuz akılcı entegrasyonlarla, şehirlilere kaybettikleri bu zamanı geri kazandırmayı hedefliyoruz. Dünyada birçok yerel yönetimin yanı sıra, ilgili kurum ve altyapı sağlayıcılarıyla da iletişimdeyiz.

Türkiye'de hali hazırda toplu ulaşım, yakıt ve vergi ödemeleri gibi alanlarda çeşitli projeler gerçekleştirdik. Şimdi ise sıra otopark ödemelerini otomatize etmeye geldi. Bu alandaki ilk çalışmalarımızı, Türkiye'nin en büyük ve kalabalık şehri olan İstanbul'da gerçekleştirmeye karar verdik. Artık İSPARK otoparklarına araçlarını park eden sürücüler, otopark ödemelerini, İSPARK AŞ'nin geliştirdiği İSPARK Mobil Uygulaması’na entegre edilen hızlı ve güvenli dijital ödeme platformu Masterpass altyapısı ile mobil olarak gerçekleştiriyor.

Otopark ödemelerini dijitalleştirmek isteyen İSPARK Mobil uygulaması kullanıcıları hangi adımları izlemeli?

YÇ: İSPARK uygulamasında mobil ödemeyi kullanmak isteyenler, tek seferlik Masterpass kayıt işleminin ardından cep telefonu ile kimlik doğrulaması yapıyor. Birden fazla kredi kartı bilgisi girilebilecekleri gibi 5 araca kadar plaka bilgilerini de uygulamaya ekleyebiliyorlar. Otoparktan ayrılırken, uygulama üzerinden Masterpass’e kayıtlı kartlarından birini ve plakayı seçen sürücüler, ödemeyi tek tıkla online olarak tamamlıyor.

Dijital ödemelerini her bir otopark çıkışında manuel olarak gerçekleştiren sürücüler, kartlarında kalan bakiyelerini sürekli takip edebiliyor. Alternatif olarak, uygulama içerisinde seçilen otomatik ödeme talimatı ile ödemeleri tamamen zahmetsiz hale getirmek de mümkün. Bu yöntemle, belirli bir limitin altına düşen bakiyeler, otomatik tahsilat seçeneğiyle güncellenebiliyor.

Ayrıca, artık İSPARK otoparklarını aylık abonelik sistemiyle kullanan vatandaşlar da ödemelerini uygulama üzerinden tek tıkla, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiriyor.

Bu iş birliğinin devamında bizleri ne gibi yenilikler bekliyor?

YÇ: İstanbul'a değer katan bu projemiz sayesinde, otoparkta görevliyi beklerken veya nakit ararken zaman kaybetmek tarih oldu. Pek yakında, plaka tanıma sistemine de entegre edilecek olan bu uygulama, otoparka giriş yapan plakanın sistemle eşleşmesini sağlıyor. Çıkış bariyerine gelen araçlar otomatik olarak sistem tarafından tanınıyor. Mobil uygulama üzerinden ödemeyi tamamlayan araç, otopark çıkış fişini kullanmaya gerek duymadan, otomatik açılan bariyerlerden kolayca çıkış yapabiliyor.

Nakdin dezavantajlarını azaltan ve günlük hayatımızda zaman kazandıran bu projenin bizim için önemli bir yanı daha var. Türkiye'de ‘Mastercard sesli marka kimliği’ de İSPARK ödemelerinde kullanılıyor. İSPARK ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde, sesli marka kimliği uygulamamızı da ödeme adımına ekledik. Bu özellik ile ses komutları ve sesle alışverişin artmasına paralel olarak, Masterpass ile yapılan ödemeler tamamlandığında, ilgili bildirim, özel bir melodi ile veriliyor.

Bu iş birliği sizin için ne gibi bir anlam ifade ediyor?

MÇ: Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve kalabalık şehri olarak öne çıkıyor. Dijitalleşme vizyonumuz ve finansal teknolojimizle, İstanbullulara zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Teknoloji ve inovasyonda yetkinliğimizi artıracak çalışmalarımız var. Son zamanlarda gerçekleştirmekte olduğumuz dijital değişim ile müşterilerimizin beklentilerine cevap veriyoruz. Mastercard ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile kullanıcılarımıza, daha konforlu ve pratik işlem altyapısını sağlamaktan yana mutluluk duyuyoruz. Özellikle araç trafiğinde İstanbul'a destek olacak uygulamalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz.

YÇ: Belediyelerimizle iş birlikleri yaparak global uzmanlığımızı yerel çözümlere uyarlıyoruz. Bu iş birliğimiz sayesinde, ödemelerin dijitalleşmesi noktasında, güvenli, hızlı ve kolaylık sağlayan büyük bir adım attık. Türkiye ve İstanbul'a hizmet etmede bizleri partner olarak seçtikleri için İSPARK AŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor, bu projeyi birlikte yürütme şansına sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz.