15 dakikada 300 km gidecek kadar şarj oluyor

EQS tamamen elektrikli bir platform üzerine inşa edilen bir model. Bu konsepti Mercedes, “Amaca yönelik tasarım” olarak açıklıyor. Kavisli hatları, fastback arka tasarımı ve olabildiğince önde konumlandırılan kabiniyle EQS, geleneksek otomobillerden ayrılıyor. Markanın tasarım felsefesi olan “Sensual Purity”, EQS’de “Progressive Luxury” yaklaşımıyla birleştirilmiş.

Otomobilin önünde yer alan siyah paneli farlardan uzanan ışık bandıyla bir arada sunuluyor. İsteğe bağlı olarak markanın efsane logosu olan yıldızı 3 boyutlu olarak satın alabiliyorsunuz. Aerodinami uzmanları ile tasarımcıların yakın iş birliği ve “Amaca Yönelik Tasarım” yaklaşımını kapsayan çok sayıda titiz detay sayesinde elde edilen 0,20 Cd sürtünme katsayısı ile en iyi Cd değerine ulaşıldı.

KAPILARI OTOMATİK AÇILIYOR

Opsiyon olarak önde ve arkada otomatik konfor kapılar sunuluyor. Sürücünün araca yaklaşmasıyla ilk olarak kapı kolları yuvasından dışarıya çıkıyor. Kullanıcı daha da yaklaştığında sürücü kapısı otomatik olarak açılıyor. Sürücü, MBUX'i kullanarak -örneğin çocukların okul önünde araca güvenle binmesini sağlamak için- arka kapıları açabiliyor.

EQS, donanıma bağlı olarak 350 adede kadar sensörle donatılıyor. Bu donanımlar mesafeleri, hızları ve ivmelenmeleri, aydınlatma koşullarını, yağış ve sıcaklıkları, koltuk doluluğunu ve hatta sürücünün göz kırpma sıklığını ve yolcuların konuşmalarını takip ediyor. Yeni EQS, Yapay Zeka (AI) sayesinde öğrenme yeteneğine sahip ve buna bağlı olarak yeteneklerini yeni deneyimlere dayalı olarak geliştirebiliyor.

HER YERDE EKRAN VAR

Aracın içine girdiğinizde MBUX Hyperscreen sizi karşılıyor. Büyük ve kavisli ekran, sol A sütunundan sağ A sütununa kadar konsol boyunca uzanıyor. Kavisli camın ardında üç adet ekran bulunuyor ve bunlar bir araya gelerek tek bir ekran gibi görünüyor. Ön yolcuya ait 12,3 inçlik OLED ekran, kişiselleştirme ve kontrol alanı sağlıyor. Yasal düzenlemelere bağlı olarak sürüş esnasında eğlence işlevlerine sadece bu ekrandan erişim sağlanabiliyor. Akıllı kamera tabanlı bir güvenlik sistemi, sürücünün ön yolcu ekranına baktığını algılaması halinde otomatik olarak ekranı karartıyor.

En güncel sürüş destek sistemleri, birçok noktada sürücüyü destekliyor. Konsantrasyon Kaybı Yardımcısı ile sunulan mikro uyku işlevi yeni bir özellik olarak devreye giriyor. Sürücünün göz kapağı hareketleri, sadece MBUX Hyperscreen ile sunulan sürücü ekranındaki bir kamera aracılığıyla analiz ediliyor. Sürücü ekranındaki yardım ekranı, sürüş destek sistemlerinin çalışmasını anlaşılır bir tam ekran görünümde gösteriyor.

Yeni otomobil ilk aşamada 245 kW gücündeki EQS 450+ ve 385 kW gücündeki EQS 580 4MATIC modelleriyle tanıtıldı. EQS'in, Türkiye'de ise EQS 580 4MATIC modeliyle 2021 yılının son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

770 kilometreye (WLTP) varan menzilleri ve 385 kW'a varan güç üretimi ile EQS'in güç-aktarım sistemi, S-Serisi segmentindeki kullanıcıların gereksinimlerini karşılıyor. Ayrıca 560 kW'a kadar bir performans versiyonu da planlanıyor. Tüm EQS versiyonlarının arka aksında bir elektrikli güç-aktarma sistemi (eATS) bulunurken, 4MATIC versiyonlarının ön aksında da bir eATS bulunuyor.

EQS, çok daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni nesil bataryalarla sunuluyor. İki bataryadan daha büyük olanı, 107,8 kWh enerji kapasitesine sahip. Bu rakam, EQC'ye kıyasla yaklaşık yüzde 26 daha yüksek bir kapasite anlamına geliyor (EQC 400 4MATIC: Karma elektrik tüketimi: 21,5-20,1 kWsa/100 km; CO2 emisyonları: 0 gr/km).

EQS, doğru akımlı hızlı şarj istasyonlarında 200 kW'a kadar şarj edilebiliyor. 300 kilometreye kadar (WLTP) menzil için yalnızca 15 dakikalık bir şarj yeterli oluyor. EQS, evde veya halka açık şarj noktalarında entegre şarj cihazı kullanılarak AC ile 22 kW'a kadar şarj edilebiliyor. Ayrıca konuma ve batarya tasarrufu sağlayan şarj gibi işlevlere bağlı olarak otomatik olarak etkinleştirilebilen çeşitli akıllı şarj programları bulunuyor.

Yeni EQS'in şasisi dört kollu ön ve çok kollu arka aks mimarisi ile yeni S-Serisi'ni esas alıyor. AIRMATIC havalı süspansiyon ADS + standart olarak sunulurken, rüzgar sürtünmesini düşürmek ve menzili uzatmak üzere 120 km/s civarında aracın süspansiyonu 10 mm ve 160 km/s hızda bir 10 mm daha otomatik olarak alçalıyor. Sürüş hızının 80 km/s'ye düşmesiyle araç yüksekliği standart seviyeye dönüyor. Yolu izleyen sensörler, süspansiyon sistemini sadece yüksekliğini değil, aynı zamanda çalışma karakterini de yol şartlarına göre ayarlıyor. “Comfort” (konfor), “Sport“ (spor), “Individual” (kişisel) ve “Eco” (ekonomi)olmak üzere DYNAMIC SELECT sürüş modları süspansiyon ayarlarını kullanım gereksinimine uyarlama olanağı sunuyor.

SÜRÜCÜSÜZ SÜRÜŞE BİR ADIM DAHA…

Aracın çevresinde bulunan sensörler sayesinde, park sistemleri sürücünün birçok alanda kolayca manevra yapmasına yardımcı oluyor.

DIGITAL LIGHT far teknolojisi (Advanced Plus donanım seviyesinden itibaren standart), kılavuz işaretlerinin veya uyarı sembollerinin yola yansıtılmasını sağlıyor. Şerit Değiştirme Yardımcısı başlangıcını görüntüleyen, bir tehlike algıladığında bir uyarı/yönlendirme talimatı sağlayan Şerit Takip Yardımcısı veya Kör Nokta Yardımcısı olarak iki yeni yardımcı fonksiyon daha sunuluyor. DIGITAL LIGHT, ışığı 1,3 milyon mikro aynayla kıran ve yönlendiren her farda üç adet güçlü LED ışık modülünden oluşuyor. Buna bağlı olarak araç başına 2,6 milyon pikselden fazla çözünürlük elde ediliyor.

Opsiyonel olarak sunulan DRIVE PILOT ile EQS, trafik yoğunluğunun yüksek yollarda veya dur-kalk trafikte 60 km/s'ye kadar hızlarda şartlı otomatikleştirilmiş sürüş yapabiliyor. Sürücü üzerindeki yükü hafifleten sistem, böylece sürücüye zaman kazandırıyor.