150 yıllık otomobil tarifi baştan yazılıyor

Pandemi ve gelişen teknolojilerle birlikte otomotiv sanayinde hızlı değişim yaşanıyor. Özellikle Avrupa'da ülkelerin yeşil süreçte aldığı kararlar ve tüketici talepleri, elektrikli araçlara geçişi hızlandırıyor. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, bu doğrultuda 150 yıllık otomobil hikayesinin baştan yazıldığını söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Yenigün, “Otomotiv sanayi tüm dünyada büyük bir dönüşümden geçiyor. Otomotiv sektörü elektrikli, hibrit araçlar ve otonom teknolojilerle yeni bir geleceğe evriliyor. Avrupa başta olmak üzere birçok ülke yeni nesil çevreci araçların kullanımının yaygınlaştırılması için çok önemli yatırımları devreye almaya başladı. Avrupa Birliği 2021-2027 bütçesi ve Covid-19 krizinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için devreye alacağı ‘Yeni Nesil AB' adı verilen kaynak çerçevesinde oluşturulan yaklaşık 2 trilyon Euro kaynağın yüzde 30'unu iklim değişikliği ile mücadeleye ayıracağını açıkladı” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VAR

“Gerek pandemi etkileri ile sürdürülebilirlik bakış açısının önem kazanması gerek Avrupa'da hükümetlerin aldığı kararlar ve teşviklerle müşterilerin tercihleri ciddi şekilde değişiyor” diyen Yenigün, Ford'un da buna göre hareket ettiğini dile getirdi.

Tam elektrikliye geçiş planları devreye alındı

Otomotiv sektöründeki dönüşüm doğrultusunda Ford'un Avrupa'daki binek araç portföyünü 2026 ortası itibarıyla tümüyle tam elektrikli veya şarj edilebilir (plug-in) hibrit versiyonlar ile sunacağını söyleyen Haydar Yenigün, 2030 itibarıyla da tam elektrikli olacağını kaydetti. Yenigün, “Ford, Avrupa'daki ticari araç yelpazesinde de 2024 itibarıyla tümüyle sıfır emisyon tam elektrikli veya şarj edilebilir hibrit versiyonları sunacak” dedi.