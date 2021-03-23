2. el otomotiv sektörüne yeni bir oyuncu daha

letgo, otomobil alım satım sürecindeki tüm pürüzleri ortadan kaldırmayı hedefleyen ve alım satımı kolay olduğu kadar da güvenilir hale getirmeye çalışan yeni bir iş modelini hayata geçirdi.

Firma İstanbul Maslak’ta bulunan ilk fiziki yerini kullanıma açtı. Burada çalışan personeliyle letgo+ oto aracını satmak isteyenlerle yeni bir kullanılmış otomobil almak isteyen tüketicilere hizmet veriyor.

Letgo satın aldığı otomobillerin hepsini mevzuata uygun olan TSE onaylı eksper kontrolünden geçiriyor. Letgo Genel Müdürü Onur Kavak ağır hasar kayıtlı otomobilleri satın alıyor musunuz sorusuna, “Ağır hasar kayıtlı bir otomobil satmak istemediğimiz için, almıyoruz.” cevabını verdi.

Firma sattığı otomobilleri için 12 ay ya da 20 bin km garantiyi tüketiciye sunuyor ve son olarak, alıcılar hiçbir neden belirtmeden 14 gün/500 km içinde değişim imkanından faydalanabiliyor. Letgo oto+'ta müşteriler, Letgo uygulaması ya da letgootoplus.com üzerinden satışa sunulan araçları görebiliyor.

Firma Genel Müdürü Onur Kavak, “Alım tarafında sunulan bütün hizmetleri tamamen online kanallara taşımak ve araba alımını internetten bir kıyafet almak kadar kolay hale getirecek yenilikleri sunmak niyetindeyiz” dedi.

Kavak ayrıca hafif ticari araç satın alımı konusuyla alakalı da, “Şimdilik böyle bir planımız yok ancak ilerleyen günler için bazı planlarımız var.” dedi. Kavak letgo+ oto’nun 2021 yılı alım satım araç adedi hedefi için binlerce hedefleri olduğunu da belirtti. Firmanın 2021 yılında bayi ağını genişleteceğini de belirttiler. Ayrıca İstanbul’daki ikini şube Pendik’te yer alacak.

Şehir dışından otomobilini satmak isteyen müşteriler için Kavak, “Öncelikle araçlarına istedikleri teklifi aldıklarında ne yazık ki İstanbul’a gelmeleri gerekecek, en azından bu sene böyle olacak. Ama bu sistemi değiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor ve kısa bir süre içinde bunu da çözmüş olacağız.” dedi. Firmanın araç alımlarında tavan değeri ise 700 bin TL olarak belirtildi.