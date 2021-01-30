2021 ikinci el otomobillerin yılı olacak

Salgın sebebiyle sıfır araç üretiminin durması sektörün arz-talep dengesini bozdu. Bu dengesizlik otomotiv sektörüne sert bir fren yaptırsa da sektör oyuncuları sıfır araç üretiminin artması ve tedarik sorununun azalmasının beklendiği 2021 yılından umutlu. ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, “2020 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 772 bin 778 adetlik bir satış gerçekleştirdi ki bu yıl da paralel bir satış öngörümüz var. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl dünya genelinde otomobil ve yedek parça konularında tedarik sorunları yaşanmıştı. Tüketiciler bu yıl hem yerli hem ithal araç bulunurluğu daha iyi seviyede olacağı için istediği marka ve ürüne çok daha kolay ulaşabilir hale gelecek” değerlendirmesinde bulundu.

Ekim ayının son çeyreği itibarıyla ikinci el araç pazarında arzın artmasıyla yaklaşık 2 ayda fiyatlarda yüzde 15'lik bir düşüş yaşandığını hatırlatan Fidan, “Müşterilerin alım maliyetinin düşmesi nedeniyle ikinci el otomobil almak için oldukça doğru bir zaman” dedi.