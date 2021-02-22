2021, kayıpların telafi yılı olacak

TOKKDER’e ait sektör verilerine göre kiralama sektörü 2020 yılında 57 bin 500 araç yani yeni otomobil pazarının yüzde 9.4’ünü filosuna kattı. Sektörün bir önceki yıl 30 milyar TL olan toplam büyüklüğü 39.6 milyar TL’ye çıktı. Uzun dönem toplam araç pazarı ise 2019 yılında 278 bin adet iken 2020 yılında 263 bin adet oldu.

ÖTV VE KUR DEĞİŞİMİ ETKİSİYLE VERGİ ÖDEMELERİ ARTTI

Sektörün araç alımlarıyla birlikte devlete ödediği ÖTV miktarı da bir önceki yıla göre artış göstererek 5.5 milyar TL’den 12 milyar TL’ye çıktı. Bu duruma sadece yeni alınan araçların değil ÖTV ve kurdaki değişiminde ciddi bir miktarda etkisi oldu. Ödenen vergilerdeki artış yüzde 123 artış göstermiş oldu.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “2021 yılının nasıl geçeceğini pandeminin seyri belirleyecek. Alınan tedbirler ve aşı uygulamaları ile birlikte pandeminin kontrol altına alınarak hayatımızı aynı düzeyde etkilemeyeceğini düşünüyorum. Bu kapsamda, 2021 kayıpları telafi ve yeniden büyümeye geçiş yılı olacak.” dedi.

LİDER DEĞİŞMEDİ! EN ÇOK KOMPAKT SINIF TERCİH EDİLDİ…

TOKKDER raporuna göre, 2020 yılında Renault yüzde 24.4 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası oldu. Bu pazarda markayı; Fiat yüzde 15.2, Ford yüzde 11.7 ve Volkswagen yüzde 11.6 ile takip etti.

2020 yılında sektörün araç parkının yüzde 50.8’i kompakt sınıf araçlarda oluştu. Küçük sınıf araçlar yüzde 26.7 ve üst-orta sınıf araçlar 12.9 pay aldı. SUV modeller ise yüzde 5.3 tercih edilmeyle 2020 yılını kapattı.

Kiralama sürelerine bakıldığında ise, 2020 yılında Türkiye'deki operasyonel kiralamaların yüzde 52.2'sini 30-42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 18.3 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 17.9 oranında tercih edildi.

TOKKDER Başkanı Ekici 2021 yılının ilk yarısına kadar euro ve dolar bazlı sözleşmelerin biteceğini belirtti. Ayrıca Ekici araç parkıyla alakalı olarak, “Araç parkı yaşı artıyor bunun sebebi ise ekonomik durumlar ve pandeminin etkisi diyebiliriz.” dedi.

SEKTÖR BU YIL BÜYÜYEYECEK Mİ?

Ekici sektördeki dengelerin ciddi bir biçimde bozulmasının sebebi olarak 2018 yılındaki para biriminin değişimini gösterdi. Ekici, “O dönem değişen para birimiyle sektörde bozulmalar başladı ardından gelen vergi değişiklikleriyle birlikte daralma trendine iyice girdik.” dedi.

TOKKDER Başkanı İnan Ekici sektörün 2021 yılındaki durumunu ise, “Bu yılın ilk iki ayında 7 bin civarında satın alma yaptık. Bizim açımızdan bu aylar çok hareketli değildir. En hareketli dönemimiz genelde aralık ayında olur ve bunu ocak, şubat ayları için yaparız. Ama bu yılki ocak ve şubat ayı hareketliliği iyiye işaret.” dedi.

2021 DARALMA DEĞİL, KAYIPLARIMIZI TELAFİ EDEĞİMİZ BİR YIL OLACAK

Ekici, “Ben bu yılı daralma değil, kayıplarımızı telafiye başladığımız bir yıl olarak görüyorum. Ancak pandeminin seyrine bağlı diyebiliriz, özellikle de bireyselde… Yüksek faiz oranlarının olduğu yerde kiralama artacaktır” dedi. TOKKDER Başkanı sözlerine, “Geçen yıl 55 bin civarında alım yapılmıştı. Pandemiden çıkış mümkün olacaksa sektör bu sene geçen seneye göre iki kat daha fazla araç alacak potansiyele sahip. Hem günlük hem de uzun dönem kiralamalarda yenilenme ihtiyaçları da var. Pandemi ortadan kalkmaya başladığında günlük kiralamada ciddi bir büyüme olacak.” diye ekledi.

48 AYDAN FAZLA KİRALAMA YAPAMIYORUZ

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, trafik kural ihlali yapan kiralık araçların tescil plakasına uygulanan cezai işlemlerin Kiralık Araç Bildirim Sistemi'nden (KABİS) tespit edilmesi halinde, doğrudan aracın kiracısına uygulanacağını hatırlatan İnan Ekici, “Bu düzenlemenin hemen ardından DHMİ'nin aldığı kira bedelleri kararı, araç kiralama sektörü olarak 2021 yılına oldukça moralli başlamamızı sağladı. Tasarruf etmek isteyen birçok sektör müşterisi içinde bulunduğumuz dönemde, mevcut araçlarını yenilemek yerine bu araçların kira sürelerini uzatmak istiyor. Mevzuat gereği sektör olarak 48 aydan uzun süreli araç kiralaması yapamıyoruz. Bu durumun aşılması için ilgili devlet kurumları nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.