2021 sonuna kadar 39 adet elektrikli model üretecekler

Bugün, hızlı ve köklü bir değişim geçiren küresel otomotiv endüstrisinin heyecan verici fırsatlarını yakalamak için; özgün, ulaşılabilir ve verimli ulaşım çözümleriyle kendini hareket özgürlüğü sağlamaya adamış yeni sürdürülebilir mobilite çağının dünya lideri Stellantis NV’nin [STLA] (“Stellantis” veya “Şirket” ya da “Grup”) doğuşuna tanık olunuyor.

Güçlü geçmişi ve sağlam finansman kaynakları olan iki grubun birleşmesinden oluşan Stellantis, faaliyetlerini sürdürdüğü topluluklardaki köklü geçmişe sahip, aynı zamanda dünya çapında araçlar ve mobilite çözümleri tasarlayan, geliştiren, üreten ve satışını gerçekleştiren, yetenekli ve deneyimli 400 bin çalışandan oluşan tam anlamıyla küresel bir şirket.

KİM YÖNETECEK?

Stellantis'in 11 üyeli Yönetim Kurulu, Başkan John Elkann tarafından yönetilecek. İcra Kurulu Başkanı olarak görev alan Carlos Tavares ise gücünü çeşitlilik, deneyim ve rekabetçilikten alan sektördeki en deneyimli ve başarılı yönetim ekiplerinden birine liderlik edecek.

Stellantis, yolları süsleyen otomobiller ve motor sporları dünyasında podyumları fetheden eksiksiz bir marka portföyüne ev sahipliği yapacak. Bu markalara tutku ve rekabet ruhu aşılayan vizyonerler tarafından kurulan şirketin ürettiği bu modeller, lüks, premium, yaygın kullanılan otomobiller, performanslı pikaplar, SUV’ler, hafif ticari araçlar ve özel mobilite çözümlerine kadar tüm segmentleri kapsayacak.

Birleşmeden ortaya çıkan yeni grup Çin, Afrika, Orta Doğu, Okyanusya ve Hindistan gibi önemli pazarlardaki henüz tam olarak ortaya çıkarılmamış önemli bir potansiyele ek olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika olmak üzere üç bölgede oldukça köklü bir varlık gösteriyor. Stellantis, 30'dan fazla ülkede gerçekleştirdiği endüstriyel operasyonlar ile tüketici beklentilerini verimli bir şekilde karşılama ve bu beklentileri aşarak 130’dan fazla pazarda benzersiz kalitede araçlar ve hizmetler sunma becerisine sahip bulunuyor.

Stellantis’in portföyü elektrifikasyon, bağlanılabilirlik, otonom sürüş ve araç paylaşımı ile müşterilerinin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı, sürdürülebilir mobilite çözümleri sunmaya için benzersiz şekilde uygun olarak hayata geçiyor. Stellantis büyümeye devam eden elektrikli araç pazarında mevcut 29 elektrikli modeliyle bugün oldukça iyi bir konumda yer alırken, bu yılın sonuna kadar piyasaya on adet araç daha sunmayı planlıyor.

John Elkann: “Stellantis’in, dünyamızın herkese hareket özgürlüğü sağlamak için temiz ve akıllı çözümleri destekleyecek yeni bir otomotiv şirketine ihtiyaç duyulduğu zaman doğması tesadüf değil. Küresel büyüklüğümüz ve erişimimiz, müşterilerimiz için en son teknolojilere, ayırt edici mükemmelliğe ve benzersiz seçimlere yatırım yapmamıza gereken kaynakları sağlıyor. “İlk Günden” itibaren en büyük rekabet avantajımız; Stellantis çalışanlarının coğrafi ve kültürel çeşitliliği. Stellantis’i bugünkü durumuna getiren, sahip oldukları enerji, bilgi birikimi ve sürekli bağlılıkları ile çalışanlarımız olmuştur. Bu yeni mobilite çağında her geçen gün Stellantis'i daha da büyük bir şirket haline getirecek olanlar da onlardır.” diye konuştu.

Stellantis’in yolculuğunun ilk gününde Carlos Tavares de görüşlerini şöyle ifade etti, “Bugün harika bir gün. Stellantis, projeyi duyurduktan bir yıl sonra, COVID-19 salgınının neden olduğu eşi görülmemiş toplumsal ve ekonomik bozulmaya rağmen doğdu. Bunu mümkün kılan takım arkadaşlarıma ve bu istisnai yılda operasyonlarımızı ileriye taşımaya devam eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu, büyük olmaktan ziyade çok iyi olmayı hedefleyen, parçalarının toplamından çok daha fazlası olmaya kararlı olan şirketimizin çevikliğini, yaratıcılığını ve uyumluluğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda, Stellantis’in kendini “mükemmelin peşinde koşmaya” ve çalışanlarının refahını artırmaya adamasının ve sürekli değişen ortamda, otomotiv endüstrisinde lider bir oyuncu olma kararlılığının bir başka işareti.” dedi.