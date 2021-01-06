2021’de 2. el araç fiyatları düşecek mi?

Geride bıraktığımız yıla damgasını vuran konu koşulsuz ‘corona virüsü’ salgını oldu. Salgınla birlikte herkesin yaşam tarzları, harcamaları ve ihtiyaçları kökünden değişti. Yaşanılan zorlu günlerin etkisi dünya ekonomisindeki her sektörü derinden yaraladı.

Sıkıntı içerisinde olan sektörlerden biri de otomotiv. Özellikle salgının yayılmasını engellemek üzere atılan karantina adımları, üretimin ve pazarlamanın durmasıyla işler durma noktasına kadar geldi. Yavaşlayan bu temel aktiviteleri hem yeni hem de kullanılmış otomobillerin fiyatlarının artması takip etti.

2020 yılının sonuna doğru kısmen çözülen yeni otomobil tedariği ve markaların kampanyaları fiyatları direkt olarak etkileyen en önemli etkenler oldu. Peki 2021 yılında kullanılmış otomobil pazarı ve otomobil fiyatları nasıl olacak?

Sözlerine, ‘2021 yılı için bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor’ diyerek başlayan Indicata Satış Direktörü Aslı Göker, “İkinci el pazarını fiyat ve satış hacmi anlamında etkileyecek etkenlerden birisi markaların yeni yılda satmayı planladıkları yeni araç satışları ve bu araçlar için belirleyecekleri fiyatlama politikaları olacaktır. Genel olarak otomotiv sektöründe yılın birinci çeyreğinde markaların yeni araç üretimlerini ve tedariklerini Şubat sonu Mart başı gibi sağlamaları, ellerindeki kalan stokları bitirmeye yönelik planlamalar yapmaları nedeniyle, yeni araç satışları oldukça düşük geçer” dedi.

YILLIK SATIŞLARIN YÜZDE 19’U İLK ÇEYREKTE GERÇEKLEŞİYOR

Göker sözlerine, “Son 10 yılın ortalamasına baktığımızda yıllık satış hacminin ortalama yüzde 19'u yılın ilk çeyreğinde gerçekleştiğini görüyoruz. Normal bir dönemde olsaydık yeni araç pazarındaki bu durum sebebiyle ikinci el pazarının canlı geçeceğini söyleyebilirdik. Ama sektörün gidişatını belirleyecek diğer önemli etken olan Covid-19 salgınının aşı ve yarı zamanlı kısıtlamalarla yılın ikinci çeyreğinden itibaren kontrol altına kısmen alınabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle yılın birinci çeyreğinde genel olarak otomotiv pazarının düşük seyredeceğini, fiyatlarda da çok büyük bir yükseliş görmeyeceğimizi düşünüyorum” diye devam etti.

HER ŞEY SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASINA BAĞLI

Göker sözlerine, “Ama birinci çeyrek sonrasında salgının kontrol altına alınması, ekonomik anlamda bir toparlanma sürecine girilmesi, ekonomik aktivitelerin biraz daha hızlanması, bireysel ve kurumsal taleplerin buna bağlı olarak artması sebepleriyle ikinci el satışlarının en az 2020 yılı paralelinde hatta bir miktar yukarısında gerçekleşeceğini, ikinci el araç fiyatlarında da pazara yeni sunulacak araç fiyatlarına bağlı olarak, çok volatil olmayan ama kademeli yükselecek bir fiyat yapısı olacağını öngörüyorum.” ekledi.

NORMALLEŞME ADIMLARIYLA FİYATLAR YÜKSELECEKTİR

Kullanılmış otomobil pazarında kurumsal olarak faaliyet gösteren Otomerkezi’nin CEO’su Muhammed Ali Karakaş hem 2020’de 2. elde neler olduğunu hem de 2021’de neler olacağıyla alakalı yorumlarda bulundu. Karakaş, “Tüketici için Ocak ayının ortalarına kadar bir fırsat söz konusu. Aşılamanın başlaması, vakaların düşüşü ve buna paralel olarak hızla kısıtlamaların kaldırılması yine ikinci el araçlara olan talebin ani şekilde artmasına ve aynı şekilde fiyatların da radikal biçimde yükselmesine sebep olacaktır.” dedi.

KASIM’DAN MART’A FİYATLAR YÜZDE 50 ARTTI

Karakaş sözlerine, “2019 Kasım-2020 Mart arasında yakalanan ivmenin ardından fiyatlardaki artışın yüzde 50’leri aştığı bir yılı geride bıraktık. 2020 Kasım ortası sonrasında ise kısıtlamalar sebebiyle satış anlamında yılın en kötü dönemi geçti. Fakat 2020 yılı, şişen fiyatlar sebebiyle tüketiciye yaramadı. Tüketicinin lüks segmentte otomobile ulaşması için çok büyük bütçelere ihtiyaç var. Lüks otomobile erişme imkanı ve kabiliyeti çok zorlaştı. 2021’de bu imkan çok daha zorlu bir hal alacak gibi görünüyor.” diyerek son verdi.

FİYATTAKİ GERİ ÇEKİLMELER DEVAM EDEBİLİR

arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk ikinci el otomobil pazarıyla alakalı, “Aralık ayında yaşanan düşüşün ardından 2021'in ilk günlerindeki verilere baktığımızda satışlarda henüz bir artış veya ivmelenme olduğunu söyleyemeyiz. Yılın son iki ayındaki durgunluk sonrası satışların benzer seviyelerde devam ettiğini görüyoruz. Ekonomideki gelişmeler, özellikle Türk Lirası'nın değer kazanmayı sürdürmesi fiyatlardaki geri çekilmenin devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak rakamlar belirli seviyeleri gördüğü için, satıcı ve alıcılar düşmeye başlayan yeni fiyatlara temkinli yaklaşıyor” diyerek sözlerine başladı.

Çetintürk, “Aralık ayında yaşanan düşüşün ardından 2021'in ilk günlerindeki verilere baktığımızda satışlarda henüz bir artış veya ivmelenme olduğunu söyleyemeyiz. Yılın son iki ayındaki durgunluk sonrası satışların benzer seviyelerde devam ettiğini görüyoruz. Ekonomideki gelişmeler, özellikle Türk Lirası'nın değer kazanmayı sürdürmesi fiyatlardaki geri çekilmenin devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak rakamlar belirli seviyeleri gördüğü için, satıcı ve alıcılar düşmeye başlayan yeni fiyatlara temkinli yaklaşıyor.” diyerek sözlerine devam etti.

Çetintürk ayrıca, “Markalar 2021 yılını, geçtiğimiz yıl yaşanan kayıpları geri kazanma dönemi olarak planlıyor ve özellikle bahar sonrası artış beklentilerini dile getiriyor. Ülkemizde döviz kurlarındaki düşüş ve ikinci el fiyatlarındaki geri çekilme sonrası oluşan yeni seviyeleri, alıcı ve satıcıların yavaş yavaş içselleştirmeye başladığını hissediyoruz.” açıklamasında da bulundu.

DENGE 2021 YILI İLK ÇEYREĞİNDE OTURUR

Çetintürk; 2. el ve yeni otomobil fiyatlarıyla satışların normalleşmesiyle alakalı olarak, “Şubat ayı sonrası 2021 model sıfır araçların fiyatları açıklanacak ve büyük ihtimalle 2020 modellerde hem fiyat hem de koşullar itibarı ile avantajlı kampanyalar göreceğiz. Bu kampanyalar ikinci el fiyatlarına düşüş olarak yansıyabilir. Dolayısı ile ancak 2021'in ilk çeyreğinde ikinci elde fiyatların belirli bir dengeye oturmasını beklemek mümkün.” açıklamasını yaptı.

AL SATÇILAR AZALABİLİR

2. el otomobil alım satımı yaparak hayatını devam ettiren birçok esnafın en büyük sıkıntılarından biri, kişilerin bireysel olarak araba al sat işlemini gerçekleştirmesiydi. Bu konuyla alakalı da açıklama yapan Çetintürk, “Geçtiğimiz yıl satışlarda etkisi olan alım-satım yaparak gelir elde etme çabasındaki bireysel kullanıcı sayısının, fiyatların sakinleşmesi ile birlikte düşebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle o yıl üretilen sıfır araçların ikinci elde ilana konulma oranındaki artış, bize bireysel kullanımın yanında al-sat yaparak kazanç sağlama amacıyla ortaya çıkan bir hacmin olduğunu gösterdi. Her ne kadar Aralık ayında hem sıfır hem de ikinci elde düşen fiyatlar gözlemlesek de genel olarak artan otomobil fiyatlarının, 2021 yılında yaşı ve km'si daha yüksek olan ikinci el araçlara olan ilgiyi artırabileceğini düşünüyoruz.” dedi.

2. el otomobil pazarında son dönemde yaşanan fiyat düşüşlerini değerlendiren sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan “Corona virüsü salgının başlamasıyla birlikte, sağlık endişelerinden kaynaklı olarak birçok insan, toplu ulaşım yerine imkânları ölçüsünde bir araç satın almaya yöneldi. Salgının etkisiyle birçok ülkede çeşitli kısıtlamalara gidilirken, büyük otomobil üreticileri de üretimlerini kısma ve hatta durdurma noktasına geldi. Bu durum sıfır araç arzında ciddi sıkıntı yaratırken, ikinci el araç piyasasındaki talebi tetikleyen ve dolayısıyla fiyatların yükselmesine sebep olan diğer bir etken oldu” diyerek konuyu açıklamaya başladı.

FİYATLAR YENİ YILDA DA GERİLEYECEK

Erdoğan, “Ancak yaz dönemi ve sonuna doğru salgının kısmi olarak kontrol altına alınmasıyla birlikte üretimin tekrar başlamasına paralel olarak sıfır araçların daha fazla sayıda piyasaya arzı ve ikinci el araçlara yönelik artan talebin de bir dengeye oturmasıyla birlikte fiyatlarda düşüş görmeye başladık. Buna ek olarak Aralık ayı içerisinde sıfır araç kampanyalarının da etkisiyle ikinci el araç fiyatların belli bir düşüş yaşanmaya başlarken, biz bu durumun yeni yılda da etkisini bir miktar sürdürmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Nitekim sahibinden.com'un Aralık ayı verileri de bu düşüşü doğrular nitelikte. Satılık araç ilan verilerinden yola çıkarak yaptığımız analizde, geçtiğimiz Kasım ayına göre fiyatlarda ortalama yüzde 1 civarında düşüş gözlemliyoruz.” dedi.

ARALIK AYINDA 2. ELDE NELER OLDU?

Sahibinden.com verilerine göre Aralık ayında satılık otomobil fiyatların yüzde 1’lik bir düşüş gözlemlendi. Geride bıraktığımız yılın son ayında ilan verilen marka ve model sıralamasında lider yine değişmedi. En çok verilen otomobil ilanlarında Volkswagen Passat zirvede yer alırken onu Renault Clio ve Opel Astra takip etti.

Sitenin açıkladığı veriler ışığında en çok 2015 model otomobillerin ilanları verildi, bunu 2016 model yıllı otomobiller ve 2017 model yılına ait olanlar izledi.

Tüm ilanların yüzde 24.8’ini 50 ila 100 bin TL arasında fiyatı olan otomobiller oluşturdu.

İlan bakanlar Aralık ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes Benz ve Opel marka otomobillerle ilgilendi.