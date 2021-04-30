2030’da yollarda 145 milyon elektrikli araç olması bekleniyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) açıklamasına göre elektrikli araç pazarı corona virüsü salgını döneminde toplam pazarın geriye gitmesini engelleyecek miktarda satışlar yaptı. Toplam pazar yüzde 16 azalma eğilimi gösterirken elektrikli araç satışlarındaki artış yüzde 41 seviyelerinde oldu.

Pazar payının sadece yüzde beşinden biraz daha azıyla dünya çapında yaklaşık üç milyon elektrikli otomobil satıldı.

Avrupa ilk defa Çin’den dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı unvanını 1.4 milyon adet elektrikli araç satılmasıyla aldı. Çin’de ise 1.2 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu güçlü elektrikli otomobil satış adetlerinin 2021 yılı içerisinde de devam edeceği tahmin ediliyor.

IEA yaptığı açıklamada şu anki satış trendleriyle birlikte 2030 yılında bugün trafikte olan 11 milyon adet elektrikli araç sayısı 145 milyon adede çıkacak. Ancak, hükümetler iklim değişimindeki olumlu etkinin artırılması için daha sıkı adımlar atarsa bu rakam 230 milyon adede bile ulaşabilir.

IEA Direktörü Fatih Birol, “İşi tek başlarına yapamasalar da elektrikli araçlar dünya çapında net sıfır emisyona ulaşmada vazgeçilmez bir role sahip. Mevcut satış eğilimleri çok cesaret verici, ancak ortak iklim ve enerji hedeflerimiz, daha da hızlı pazar alımı gerektiriyor. Hükümetler şimdi pil üretimine, yaygın ve güvenilir şarj altyapısının geliştirilmesine yatırım yapmak için ekonomik kurtarma paketlerini kullanarak elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmak için gerekli zemini hazırlamalıdır.” açıklamasını yaptı.

Uluslararası Enerji Ajansı otomobil üreticilerinin bugün sundukları 370 elektrikli modeli 2019 yılındakilere göre yüzde 40 daha fazla ve çeşitli olduğunu da belirtti. Bununla birlikte rapor, en elektrikli ulaşım yönteminin şu anda motosiklet ve moped gibi iki ve üç tekerlekli araçlar olduğunu ve 25 milyondan fazla satıldığını belirtiyor.

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