5 dakikada tamamen şarj olan pil ürettiler

Elektrikli araçlar, iklim kriziyle mücadelede hayati önem taşıyan bir eylem olarak öne çıkıyor. Ancak yolculuk sırasında şarjın bitmesi sürücüler için endişe kaynağı. Yeni lityum iyon piller İsrailli StoreDot şirketi tarafından geliştirildi ve Eve Energy tarafından Çin’de standart üretim hatlarında üretildi.

StoreDot, telefonlarda, drone’larda ve scooter’larda “aşırı hızlı şarj” pilini zaten tanıtmıştı. Şimdi ise firma ölçeği biraz daha büyüttü. Daimler, BP, Samsung ve TDK, bugüne kadar 130 milyon dolar toplayan ve 2020’de Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı Öncüsü seçilen StoreDot’a yatırım yaptı.

Firmanın pilleri beş dakikada tamamen şarj edilebilecek. Ancak bu durum bugün kullanılandan çok daha yüksek güçte şarj cihazları gerektiriyor. Mevcut şarj altyapısını kullanan StoreDot, 2025’te beş dakikada 160 km menzil gitmenizi sağlayacak pil dolumu gerçekleştirebilecek.

StoreDot CEO’su Doron Myersdorf, “Elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki bir numaralı engel artık maliyet değil, menzil kaygısı. Ya otoyolda sıkışıp kalacağından korkuyorsun ya da iki saat şarj istasyonunda oturman gerekecek. Ancak sürücünün deneyimi tıpkı [bir benzinli otomobil] yakıt doldurmak gibiyse, tüm bu endişe ortadan kalkar.” dedi.

Myersdorf, “Beş dakikalık şarjlı lityum iyon pil imkansız olarak görülüyordu. Ancak bir laboratuvar prototipi yayınlamıyoruz, mühendislik örneklerini seri üretim hattından yayınlıyoruz. Bu, uygulanabilir olduğunu ve ticari olarak hazır olduğunu gösteriyor.” diye devam etti.

Mevcut Li-ion piller, lityum iyonlarının şarjı depolamak için içine itildiği tek elektrot olarak grafiti kullanır. Ancak bunlar hızla şarj edildiğinde iyonlar tıkanır ve metale dönüşebilir ve pili kısa devre yapabilir. StoreDot bataryası, grafiti iyonların daha hızlı ve kolay bir şekilde geçebileceği yarı iletken nanopartiküller ile değiştiriyor. Bu nanopartiküller şu anda suda çözünür ve imalatta kullanımı daha kolay olan germanyuma dayanıyor. Ancak StoreDot'un planı, çok daha ucuz olan silikon kullanmak ve bu prototiplerin üretilmesini bu yılın sonlarında bekliyor. Myersdorf, maliyetin mevcut Li-ion pillerle aynı olacağını söyledi.

Myersdorf şimdi onları besleyen şarj istasyonlarının ve şebekelerin yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi ve bu yüzden de BP ile çalıştılarını biliyoruz. “BP’nin 18.200 bayiliği var ve bundan 10 yıl sonra, tüm bu istasyonların şarj için yeniden tasarlamazlarsa eski olacağını anlıyorlar. Ayrıca piller yeni motor yağıdır” açıklamasında bulundu.

Dünyanın dört bir yanındaki düzinelerce şirket, tümü silikon elektrotlar üzerinde çalışan Tesla, Enevate ve Sila Nanoteknolojileri ile hızlı şarjlı piller geliştiriyor. Diğerleri, niyobyum oksit nanopartikülleri kullanan Echion gibi farklı bileşiklere bakıyor.

Tesla patronu Elon Musk Pazartesi günü tweet attı: “Pil hücresi üretimi, sürdürülebilir bir enerji geleceğini yavaşlatan temel hız sınırlayıcıdır. Çok önemli bir sorun.”

ABD’deki Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Pil ve Enerji Depolama Teknolojisi Merkezi’nden Prof. Chao-Yang Wang, “Bu tür hızlı şarjlı pillerin üç yıl içinde toplu pazara sunulacağını düşünüyorum. Ayrıca piller daha pahalı olmayacaklar; aslında otomobil üreticilerinin, menzil kaygısını ortadan kaldırırken araç içindeki yerleşik bataryayı küçültmelerine ve böylece aracın batarya maliyetini önemli ölçüde azaltmalarına izin veriyorlar.” dedi.

Wang'ın grubu tarafından yapılan araştırmalar, kurduğu EC Power şirketi tarafından geliştiriliyor. Pilin sıcaklığını dikkatli bir şekilde 60 santigrat dereceye çıkarıyor, bu da lityum iyonlarının daha hızlı hareket etmesini sağlıyor, ancak genellikle ısının neden olduğu pilin zarar görmesini önlüyor. Bunun 10 dakikada tam şarj olmasına izin verdiğini söyledi.

Wang, Pazartesi günü Nature Energy’de yayınlanan yeni araştırmanın, bu pilin hem uygun fiyatlı hem de menzil kaygısını ortadan kaldırabileceğini gösterdiğini söyledi. Son olarak, “benzinli araçlarla hem maliyet hem de kolaylık açısından eşitlik sağlıyoruz. Lüks spor otomobiller gibi yarışan, 10 dakikada şarj edilebilen ve şu anda piyasada bulunanlardan daha güvenli olan 25.000 dolarlık elektrikli otomobiller için teknolojiye sahibiz.” dedi.

Wang, hızlı şarjın aynı zamanda pilin makul bir ömür vermesi için bozulmadan en az 500 kez tekrarlanması gerektiğini ve EC güç pilinin bunu 2.500 kez yapabileceğini kaydetti. Myersdorf, StoreDot pilinin orijinal kapasitenin yüzde 80’ini korurken 1.000 döngü yeniden şarj edilebileceğini söyledi.

İngiltere’deki Imperial College London’da 2019’da hızlı şarj olan pilleri inceleyen Anna Tomaszewska, piyasaya sürülme hızı konusunda daha temkinli davrandı. “Sanırım, StoreDot gibi teknolojiler önümüzdeki beş yıl içinde pazara girmeye başlayabilir. Ancak, üretimi daha zor ve pahalı olacağından, başlangıçta onları yalnızca yüksek performans odaklı ve elektrikli araçlar kadar fiyata duyarlı olmayan niş pazarlarda görmemiz muhtemeldir.” dedi. (The Guardian)