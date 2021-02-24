91 yaşında emekli olmaya karar verdi

Japonya&#8217;nın dördüncü otomobil üreticisi bugün erken saatlerde yönetim planında yapılacak değişikliklerin açıklanacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından markanın yönetim kurulu başkanı Osamu Suzuki&#8217;nin emekli olacağı belirtildi. (REUTERS). aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Otomotiv","pageIdentifier":6279291}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/otomotiv/91-yasinda-emekli-olmaya-karar-verdi-6279291');aip2('newsArticle', {"identifier":6279291,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/otomotiv/91-yasinda-emekli-olmaya-karar-verdi-6279291/","headline":"91 yau015fu0131nda emekli olmaya karar verdi","articleBody":"","articleSection":"Otomotiv","keywords":"["emekli","Japonya","otomobil"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/24/iecrop/shutterstock_783871051_16_9_1614169814-880x495.jpg","author":"Fatih TAN","datePublished":"2021-02-24 15:30:21","dateModified":"2021-02-24 15:30:21","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":300}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/otomotiv/91-yasinda-emekli-olmaya-karar-verdi-6279291/');