Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

91 yaşında emekli olmaya karar verdi

Nikkei gazetesinde yer alan habere göre Suzuki Motor'un 91 yaşındaki Yönetim Kurulu Başkanı Osamu Suzuki emekli oluyor.

Güncellenme: 15:30, 24/02/2021
HaberlerOtomotiv
91 yaşında emekli olmaya karar verdi

Japonya’nın dördüncü otomobil üreticisi bugün erken saatlerde yönetim planında yapılacak değişikliklerin açıklanacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından markanın yönetim kurulu başkanı Osamu Suzuki’nin emekli olacağı belirtildi. (REUTERS)

emekli Japonya otomobil