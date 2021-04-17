ABD ve Avrupa’dan sonra şimdi de İngiltere

The Times’ın haberine göre İngiltere’de sektörel bir hukuk firması bu durumdan 9.6 milyon aracın etkilenebileceğini ve ortalama ödemenin de 12 bin sterlin olabileceğini söylüyor. Üç mal sahibinden biri bu durumu iddia eder ve davalar başarılı olursa toplam ödeme 38 milyar sterlin seviyesinde hesaplanıyor.

Leigh Day hukuk firması Volkswagen ve Mercedes’e karşı dava açıyor ancak Audi, Citroen, Jaguar, Land Rover, Nissan, Renault, Peugeot, Porsche, Seat, Skoda ve Vauxhall aleyhindeki iddiaları araştırıyor. Diğer firmalar BMW, Fiat, Ford, Jeep, Alfa Romeo, Mitsubishi ve Suzuki’ye karşı harekete geçmeyi düşünüyor. Ancak tüm otomobil üreticileri iddiaları reddediyor.

BU DURUM 2015 YILINDA VOLKSWAGEN İLE BAŞLADI

Tazminat dürtüsü, 2015 yılında Volkswagen’in emisyon testlerinde hile yapmak için otomobillerine yanıltıcı bir cihaz taktığı tespit edildiğinde başladı. O zamandan beri diğer üreticiler bu skandalın içine doğru sürüklendi.

Geçen yıl Daimler, ABD hükümetinin, kirlilik testlerini hile yapmak için dizel araçlar tasarladığı iddialarını çözmek için 1,2 milyar sterlin ödemeyi kabul ederken, Avrupalı ​​yetkililer bazı motorların yasadışı emisyon seviyeleri ürettiği iddiaları üzerine Fiat-Chrysler’in ofislerine baskın düzenledi.

PGMBM’den Tom Goodhead şunları söyledi: “Otomobil üreticileri halkı kitlesel bir şekilde kandırdılar. Araçları sadece teknik özelliklere uymayan değil, aynı zamanda çevreye ve sağlığımıza zarar verme riski taşıyan araçlar olarak yanlış pazarlamalarla sattılar. Bazı otomobiller, izin verilen kirletici miktarının on katına kadar kötü gaz üretiyor. Bu; sürücüleri, yolcuları, yoldan geçenleri ve etrafımızdaki havayı soluyan herkesi etkiliyor.” dedi.

Hukuk firmaları, araç sahiplerinin araçlarının tam maliyeti için tazmin edilmesi gerektiğini savunuyor, ancak araç başına 10.000 ila 12.000 sterlin arasındaki ödemelerin gerçekçi olduğuna inanıyor. Her firma “kazanç yoksa ücret yok” esasına göre ilerliyor, ancak başarılı olursa ödemelerin yaklaşık üçte biri oranında kesinti yapacak.

Your Lawyers tüketici hukuku firmasından Aman Johal, bir milyon sürücünün sonunda bir hak iddia edeceğine inanıyor. “Davaları üstlenmek için yoğun bir rekabet var ve sadece başarılı olacaklarından emin oldukları için reklama çok para harcıyorlar.” açıklamasında bulundu.