ABD ve Kanada’da üretimine ara verecek

Japon otomobil üreticisi, “COVID-19’un etkileri, bazı limanlardaki yoğunluk, mikroçip darlığı ve geçtiğimiz birkaç hafta yaşanan sert kış koşulları” gibi unsurların etkisini dile getirerek, bu sorunlar gelecek hatfa ABD ve Kanada fabrikalarının tümünde bazı üretim kesintilerine neden olacak açıklamasında bulundu.

Honda, “Bir nevi, ABD ve Kanada’daki tüm otomobil fabrikalarımız etkilenecek” diye belirtti.

Honda, üretimin durdurulmasından etkilenecek araç sayısını belirtmezken, “satın alma ve üretim takımları durumun etkisini azaltmak için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Şirket, üretimin askıya alındığı dönemde Honda çalışanları için “kesintilerden etkilenen fabrikalarda çalışma fırsatları devam edecek” açıklamasında bulundu.(REUTERS)