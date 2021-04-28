Alman yasalarını ihlal ettiler

Brandenburg Çevre Bakanlığı, rutin bir araştırma sırasında Tesla'nın Gigafactory şantiyesinde hendeklerin içinde borular bulunduğunu bildirdi. Business Insider Almanya’ya 26 Mart – 12 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında şantiyede inşaatının durduğunu söyledi. Bundan sonra inşaatın devam etmesine izin verildi.

Bakanlık, çevreye zarar verebilecek yasadışı su tesisatı nedeniyle şirket aleyhinde soruşturma başlattı. Uzmanlar, monte edilen tek cidarlı kaynaklı boruların, içlerinden akan endüstriyel atık suyun yerel içme suyuna sızmamasını sağlayacak kadar kalın olmadığını söylüyor.

Elon Musk’ın Alman hükümetini bürokrasisi nedeniyle açıkça eleştirmesi ve onu şirketinin iklim değişikliğiyle mücadelenin aciliyetini anlamamakla suçlaması düşünüldüğünde, bu durum biraz ironik oluyor.

Şubat ayındaki bir rapor, Gigafactory’nin bu yaz tamamlanamayabileceğini öne sürdü. O zamanlar, bir dizi kritik bina bitirilmemişti ve Tesla’nın sahada inşa etmeyi planladığı pil tesisi için herhangi bir bina başvurusu yapılmamıştı.