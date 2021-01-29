Amerikan devinden şaşırtan karar

Dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden biri olan GM, 2040 yılına kadar karbon nötr hale gelmeyi planladığını, Joe Biden’ın sera gazı emisyonlarıyla mücadele etme ve elektrikli araç satışlarını önemli ölçüde artırma sözü verdikten hemen bir hafta sonra yaptı.

GM geçen yıl ABD’de 2.55 milyon araç sattı, bunların sadece 20.000’i elektrikli araç (EV’ler) idi. Kasım ayında elektrikli ve otonom araçlara, corona virüsü salgını öncesinde planlanan 20

milyar dolardan başlayarak, önümüzdeki beş yıl içinde 27 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi.

GM CEO’su Mary Barra, “Tamamen elektrikli bir gelecek için Çevre Savunma Fonu (EDF) ile ortak bir vizyon ve 2035 yılına kadar yeni hafif ticari araçların egzoz emisyonlarını ortadan kaldırma isteği geliştirdiğini söyledi.”

Eylül ayında Kaliforniya valisi Gavin Newsom, eyaletin 2035’ten itibaren benzinle çalışan yeni binek otomobiller ve kamyonların satışını yasaklamayı planladığını söyledi. Massachusetts dahil olmak üzere birçok eyalet, aynı şeyi yapmayı planladıklarını belirtiyor.

GM’nin sürdürülebilirlikten sorumlu yöneticisi Dane Parker, “Egzoz gazı emisyonlarını 2035 yılına kadar ortadan kaldırabilmek için önlemler alıyoruz. Bundan 15 yıl sonra bizim için ulaşılabilir bir hedef belirlemek mümkün.”

EDF başkanı Fred Krupp yaptığı açıklamada, “Bu olağanüstü adımla GM, 2035 yılına kadar tüm yeni hafif hizmet araçlarından kaynaklanan kirliliği ortadan kaldırmak istiyor. Bu hareketin herhangi bir otomobil üreticisinin iş planının temel bir unsuru olduğunu açıkça ortaya koyuyor.” dedi.

GM ayrıca, ABD’deki tesislerine 2030’a kadar ve küresel tesislere 2035’e kadar güç sağlamak için yüzde 100 yenilenebilir enerji sağlayacağını söyledi. GM, GM’nin sermaye harcaması ve ürün geliştirme ekibinin yarısından fazlasının elektrikli ve elektrikli otonom araç programlarına tahsis edileceğini söyledi.