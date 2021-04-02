Anadolu Isuzu İspanya yollarında

Anadolu Isuzu 2019 yılı sonlarında giriş yaptığı İspanya pazarında büyümeye devam ediyor. Firma, İspanya pazarında Ponferrada Belediyesi ihalesini kazandı ve bu doğrultuda kentte hizmet vermek üzere 4 adet Novociti Life teslimatı gerçekleştirdi.

Teslimat töreni 15 Mart 2021 tarihinde Ponferrada Belediyesi'nin otobüs parkında düzenlendi. Törene Anadolu Isuzu İspanya distribütörü Mobility Bus yetkilileri ve Anadolu Isuzu Batı Avrupa Danışmanı Jean Louis Coppieters'in yanı sıra Ponferrada Belediye Başkanı Olegario Ramon ve Servis Müdürleri Susana Garcia katıldı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “COVID-19 döneminde böylesine önemli bir teslimatı gerçekleştirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. İhracat pazarlarımızdaki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyle donatılmış araçlarımız Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Yurtiçi ve yurtdışından sipariş almaya devam ediyoruz. İspanya pazarında 1 yıldır faaliyet gösteriyoruz. En önemli sevkiyatlarımızı Turkuaz modeli ile gerçekleştirdik. Bu pazarda ürün portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz. Anadolu Isuzu olarak, 2021 uluslararası satış hedeflerimiz paralelinde, tüm pazarlarda olduğu gibi, İspanya'da da operatör filo satışlarının yanı sıra önemli belediye ihalelerini kazanmayı hedefliyoruz” dedi.