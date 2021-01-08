Apple ile görüştüklerini kabul ettiler

Reuters’ın haberine göre Hyundai ve Apple elektrikli bir otomobil üretimi için görüşüyorlar hatta Reuters’tan yapılan açıklama, “Apple ve Hyundai’nin otomobil üretimi için bir araya geldiği tartışılıyor. Oysa bu iki firma daha görüşmelerin çok başında.” şeklinde oldu.

Hyundai, Korea Economic Daily TV’nin iki şirketin elektrikli otomobil ve pil üretmek için olası bir ortaklık hakkında görüştüğünü bildirmesinden kısa bir süre sonra cuma günü yerel saatle görüştükleri haberini açıkladı.

Söylentilere göre Apple Car, sessiz bir dönemi geride bıraktıktan sonra tekrar gündemdeki yerini alıyor. Ortaya çıkan haberler otomobilin tam elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip olduğunu söylüyor. Apple’ın otomobilinin 2024 yılında ortaya çıkacağı da iddia ediliyor.

Ancak bugün erken saatlerde Bloomberg tarafından yayınlanan başka bir hikaye, konu hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia eden kaynaklara göre, teknoloji devinin göstereceği bir şey yapmasının yedi yıl kadar sürebileceğini söyledi. Raporda ayrıca, otomobilin “üretim aşamasına yakın olmadığı” ve şu anda yalnızca “tahrik sistemleri, araç içi ve dış araç gövdesi tasarımları” üzerinde çalışan küçük bir Apple mühendis ekibi olduğu belirtildi.

Apple'ın Project Titan olarak bilinen elektrikli araç girişimi, 2014 yılından bu yana haberlerin içinde ve dışında yer alıyor. Gerçek şu ki, şirket daha önce otonom sistemleri araştırdığını kabul etmesine rağmen, konuya sıkı sıkıya bağlı kaldı. Otonom bir minibüsle ilgili bildirilen çalışması ve Siri’yi kişisel bir şoföre dönüştürebilecek kendi kendine giden bir otomobil patentinin başvurusu, Apple’ın teknolojiye olan ilgisini de doğruluyor.

Telefonlar ve saatler konusunda dört tekerlekli araçlardan daha ünlü olan şirketin Hyundai ile görüşmeleri, geliştirilmekte olan otonom teknolojisini kendi aracını tasarlamak yerine Hyundai gibi yerleşik bir otomobil üreticisine sunabileceğini düşündürüyor.

HİSSELER YÜZDE 20’DEN FAZLA DEĞERLENDİ

Hyundai’nin Apple ile görüşmelerini kabul etmesi güne yüzde 20’den fazla deper kazanarak başlaması için yeterli oldu.