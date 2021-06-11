Apple sürücüsüz otomobil projesi için yeni bir transfer gerçekleştirdi

Bloomberg’in haberine göre Apple, eski bir BMW yöneticisi ve otonom elektrikli araç girişimi Canoo’nun kurucu ortağı olan Ulrich Kranz’ı elektrikli otomobili üzerinde çalışmak üzere işe aldı. iPhone üreticisi, Kranz’ın transferini doğruladı.

Kranz, BMW’de 30 yıl çalıştı ve bu sürenin yaklaşık yarısında kıdemli başkan yardımcısı olarak şirkette görev aldı. Mini’lerin, spor arabaların ve şirketin ilk SUV’sinin geliştirilmesi üzerinde çalıştı. Ayrıca, büyük şehirlerde kullanılmak üzere elektrikli araçlar tasarlayan BMW’nin Project I’ini yönetti. 2017’nin sonlarında Canoo’yu kurmadan önce Faraday Future’da baş teknoloji sorumlusu olmak için BMW’den ayrıldı.

OTOMOBİL ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Apple’ın otomobil üretimi ile ilgili sık sık basında haber çıksa da şirketten bu konuda açıklama yapılmadı. Ancak Apple CEO’su Tim Cook, nisan ayında teknoloji devinin bir elektrikli araç projesi üzerinde çalıştığını ima etti. 2024 yılına kadar sürücüsüz bir elektrikli otomobil üretmeyi planladığı söylenen şirketin, Hyundai, Kia ve Nissan ile ortaklık konusunda görüşmelerde bulunduğu da belirtiliyor.

Reuters, Apple’ın otomobili 2024 yılına kadar üretmeyi planladığını bildirirken, kaynaklar ocak ayında Bloomberg’e aracın pazara ulaşmasının beş ila yedi yıl sürebileceğini söyledi.

Apple, gelişen elektrikli araç pazarıyla ilgilenen tek telefon üreticisi değil. Mart ayında Çinli telefon üreticisi Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde akıllı elektrikli araç için 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söylerken, Huawei’nin ilk elektrikli araçlarının bu yılın sonlarında gelebileceği belirtildi.

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