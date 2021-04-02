Apple, Tesla’dan 50 milyon dolarlık batarya satın aldı

Apple’ın yayınladığı basın bülteninde, California Flats olarak adlandırılan bu proje için 240 megawatt saat enerji üretecek. Bu miktarla günde 7 bin evin enerjisi sağlanacak. Ayrıca proje 130-megawattlık güneş paneli tarlalarıyla desteklenecek.

Gerçekleştirilen bu proje ülkenin ve dünyanın en büyük batarya projesi anlamına geliyor. Güney Avustralya’daki “Big Battery” projesi 193.5 MegaWatt saat enerji üretiyor.

Tesla attığı bu adımlarla bir otomotiv markasından daha çok teknoloji sağlayıcısı haline evriliyor ki firmanın sahibi Elon Musk birçok röportajı ve açıklamalarında bu konuya değinmişti.

Apple’ın duyuruda açıklamadığı şey ise Tesla’nın projeye dahil olduğuydu. The Verge ise Apple’ın 85 adet Tesla Megapack kullancağını rtaya çıkarttı.

Monterey İlçe Denetçiler Kurulu’na sunulan belgeler;

“Önerilen değişiklik, CFS Projesi tarafından üretilen 60 megawatt’a (” MW “), 240 megawatt saate (” MWH “) kadar elektrik enerjisinin düşük talep dönemlerinde sahada depolanmasına ve ardından en yüksek talep sırasında dağıtılmasına izin verecektir.

Önerilen Değişiklik, 85 Tesla Megapack batarya ünitesini içeren BESS’in yapımını ve kurulumunu gerektirecektir…” şeklinde devam ediyor.

Megapack, Tesla’nın kamu hizmetleri projeleri için kullanılan büyük ölçekli enerji depolama ürünüdür. Hepsi tek pakette olan bataryaların konteyner boyutunda olması gibi düşünülebilir.

Tesla’nın Megapack ürünlerinin kWh başına 200-300 dolar arasında şarj maliyeti sunacağı tahmin edildiğinde iki şirket arasındaki proje daha anlamlı bir hale geliyor. Apple’ın piller için Tesla’yta 50 milyon doların üzerinde ödeme yapması muhtemel gözüyle bu projeye bakılıyor.