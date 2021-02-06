Apple’dan otomobil projesiyle alakalı önemli karar

Konuya yakın olan kaynaklardan alınan bilgilere göre Apple, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia ve Hyundai ile AppleCar üzerine yaptığı görüşmeleri durdurdu. Firmanın benzer planlar için diğer otomobil üreticileriyle de dirsek temasında olduğu da biliniyor.

Apple’ın 2014 yılından beridir otomobil üretme konusunda planları var. Firmanın bu konuyla alakalı Kia ve Hyundai gibi bazı üreticilerle görüşmeler içerisinde olduğu açıklanmış ancak nihai sonuç belirtilmemişti.

Hyundai, Apple’ın elektrikli otomobil projesi için oldukça istekli gözüküyor. Hyundai, Apple’ın teklifini gözden geçirdiğini iddia ettikten kısa bir süre sonra, Apple öfkeyle geri adım attı ve Hyundai de dahil olmak üzere birkaç küresel otomobil üreticisinin Apple ile potansiyel bir ortaklık hakkında erken görüşmelerde bulunduğunu belirten yeni bir açıklama yaptı.

Apple aslında yeni projelerini basına yansıtmadan yürütmesiyle de bilinen bir firma.

Potansiyel ortaklık hakkında birkaç ayrıntı ortaya çıktı. Ocak ayında, yerel medya kuruluşu Korea IT News’ten bir habere atıfta bulunan Reuters, Hyundai ve Apple’ın projeyle ilgili olarak Mart ayına kadar bir anlaşma imzalamayı planladığını belirtti. Raporda, projenin kabaca 2024 yılına kadar Amerika Georgia fabrikasında 100.000 otomobil üretmeyi planladığını açıklandı.

İleriye dönük olarak ise tesis, tam yıllık kapasiteyle 400 bin otomobil üretebilecek. Rapora göre, Apple otomobilinin bir “beta versiyonu” gelecek yıl piyasaya sürülecek. Reuters’a göre ilgili taraflar bu ayrıntıların ortaya çıkması konusunda pekte istekli değiller. Apple’ın bu görüşmeleri ve tartışmaları duraklatması otomobil projesine nasıl etki edecek bilinmiyor.

Apple ile Hyundai-Kia arasındaki otomobil üretimi görüşmeleri Hyundai’nin erken açıklamalarından dolayı sıkıntıya girmiş biçimde yorumlanıyor. Apple'ın başka bir ortakla görüşmesi için Hyundai ve Kia ile olan bu görüşmelerini beklemeye aldığı belirtiliyor.