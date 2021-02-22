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Araç kiralama sektörü yüzde 5.6 küçüldü

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2020 yılına ait sektör verilerini açıkladı. Buna göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 9.4’ü olan 57 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Aynı dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 39.6 milyar TL oldu. Geçen sene, 2019 yılına göre yüzde 5.6 oranında daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 263 bin adet olarak gerçekleşti.

Güncellenme: 01:33, 22/02/2021
HaberlerOtomotiv
Araç kiralama sektörü yüzde 5.6 küçüldü

Sektörün tüm zorluklara rağmen 2020 yılını iyi yönettiğini dile getiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Trafik cezalarıyla ilgili düzenlemenin hemen ardından DHMİ'nin aldığı kira bedelleri kararı, araç kiralama sektörü olarak 2021 yılına oldukça moralli başlamamızı sağladı. Özellikle DHMİ'nin kararı sektöre adeta can suyu oldu diyebiliriz. 2021 yılının nasıl geçeceğini ise açıkçası pandeminin seyri belirleyecek. Alınan tedbirler ve aşı uygulamaları ile birlikte pandeminin kontrol altına alınarak hayatımızı aynı düzeyde etkilemeyeceğini düşünüyorum” dedi.

Oto Kiralama trafik Türkiye
Yayınlanma Tarihi:05:00,