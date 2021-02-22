Araç kiralama sektörü yüzde 5.6 küçüldü

Sektörün tüm zorluklara rağmen 2020 yılını iyi yönettiğini dile getiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Trafik cezalarıyla ilgili düzenlemenin hemen ardından DHMİ'nin aldığı kira bedelleri kararı, araç kiralama sektörü olarak 2021 yılına oldukça moralli başlamamızı sağladı. Özellikle DHMİ'nin kararı sektöre adeta can suyu oldu diyebiliriz. 2021 yılının nasıl geçeceğini ise açıkçası pandeminin seyri belirleyecek. Alınan tedbirler ve aşı uygulamaları ile birlikte pandeminin kontrol altına alınarak hayatımızı aynı düzeyde etkilemeyeceğini düşünüyorum” dedi.